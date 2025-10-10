scorecardresearch
 

Feedback

संभल में बड़ा रेल हादसा टला! स्टॉप तोड़कर रोड किनारे जा पहुंची मालगाड़ी, 25 हजार वोल्ट का तार टूटने से बचा

संभल के चंदौसी रेलवे स्टेशन पर गुरुवार रात 2 बजे एक बड़ा रेल हादसा टल गया. खाद लेकर आई मालगाड़ी स्टॉप तोड़ते हुए खंभे और पेड़ गिराकर रोड किनारे तक जा पहुंची. गनीमत रही कि ट्रेन सड़क पर नहीं पहुंची और 25 हजार वोल्ट के तार जमीन पर गिरने से बच गए.

Advertisement
X
संभल में रेल हादसा टला (Photo- ITG)
संभल में रेल हादसा टला (Photo- ITG)

संभल जिले के चंदौसी रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर एक बड़ा रेल हादसा टल गया. यह घटना गुरुवार रात 2 बजे हुई. बरेली से खाद लेकर आई एक मालगाड़ी प्लेटफॉर्म पर पहुंची. लेकिन यह मालगाड़ी 16 नंबर रेल लाइन के स्टॉप को तोड़ते हुए आगे निकल गई. रेल स्टॉप न रुकने के कारण मालगाड़ी खंभे, पेड़ और इलेक्ट्रिक लाइन तोड़ते हुए रोड किनारे तक पहुंच गई. 

25 हजार वोल्ट का तार टूटने से बचा 

रात 2 बजे बरेली से खाद लेकर आई मालगाड़ी को 16 नंबर रेल लाइन पर सेंटिंग करवाया गया था. मालगाड़ी ने लाइन के आखिर में लगे स्टॉप को तोड़ दिया, जिससे वह आगे बढ़ते हुए एक विशाल पेड़, रेल लाइन के खंभे और बिजली के तारों को तोड़ती चली गई और 35 बी रेल फाटक के रोड किनारे तक जा पहुंची. 

सम्बंधित ख़बरें

Train Ticket Booking not available Ahead Diwali and Chhath (File Photo-ITG)
दिवाली-छठ पर कंफर्म टिकट की मारामारी, वेटिंग सीट भी नहीं! यूपी-बिहार की ट्रेनों में नो रूम! 
दिवाली-छठ के मौके पर दिल्ली-पटना के बीच चलेंगी वंदे भारत स्पेशल ट्रेनें, देखें शेड्यूल  
Indian Railways
IRCTC का शानदार ऑफर! EMI पर 7 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का मौका, जानिए बुकिंग डिटेल 
यात्री अब कंफर्म टिकट में ऑनलाइन यात्रा की तारीख बदल सकेंगे.
क्या घर बैठे बदल सकेंगे कंफर्म टिकट में यात्रा की तारीख? रेलवे की आ गई सफाई 
Teachers uproar without a ticket, conflict with the ticket collector!
बिना टिकट AC कोच में महिला टीचर की TTE से बहस, Video Viral 

गनीमत यह रही कि मालगाड़ी रेल ट्रैक से उतर गई और रोड तक नहीं जा पाई. मौके पर 25 हजार वोल्टेज के तार भी थे, जो टूटे तो जरूर, लेकिन जमीन तक नहीं आ पाए, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया. 

हादसे पर SS ने कैमरे पर की बदतमीजी

हादसे की जानकारी लेने जब रेलवे सुप्रीटेंडेंट (SS) राजू कुमार से कैमरे पर बात करने की कोशिश की गई और हादसे के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कैमरे पर हाथ चलाया और बदतमीजी की. बिना कोई जानकारी दिए SS राजू कुमार अपनी बाइक स्टार्ट कर मौके से भाग खड़े हुए.  फिलहाल, रेल ट्रैक को ठीक करने का काम जारी है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करवा चौथ मूनराइज टाइम
    करवा चौथ राशिफल
    Bihar Election 2025 Schedule
    करवा चौथ सरगी टाइम
    Bihar Election 2025
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election Result 2025
    करवा चौथ इंडिया मूनराइज टाइम
    करवा चौथ पूजा सामग्री
    IND vs WI Live Score
    करवा चौथ बॉलीवुड मूवी
    Advertisement