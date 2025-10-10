संभल में बड़ा रेल हादसा टला! स्टॉप तोड़कर रोड किनारे जा पहुंची मालगाड़ी, 25 हजार वोल्ट का तार टूटने से बचा

संभल जिले के चंदौसी रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर एक बड़ा रेल हादसा टल गया. यह घटना गुरुवार रात 2 बजे हुई. बरेली से खाद लेकर आई एक मालगाड़ी प्लेटफॉर्म पर पहुंची. लेकिन यह मालगाड़ी 16 नंबर रेल लाइन के स्टॉप को तोड़ते हुए आगे निकल गई. रेल स्टॉप न रुकने के कारण मालगाड़ी खंभे, पेड़ और इलेक्ट्रिक लाइन तोड़ते हुए रोड किनारे तक पहुंच गई.

25 हजार वोल्ट का तार टूटने से बचा

रात 2 बजे बरेली से खाद लेकर आई मालगाड़ी को 16 नंबर रेल लाइन पर सेंटिंग करवाया गया था. मालगाड़ी ने लाइन के आखिर में लगे स्टॉप को तोड़ दिया, जिससे वह आगे बढ़ते हुए एक विशाल पेड़, रेल लाइन के खंभे और बिजली के तारों को तोड़ती चली गई और 35 बी रेल फाटक के रोड किनारे तक जा पहुंची.

गनीमत यह रही कि मालगाड़ी रेल ट्रैक से उतर गई और रोड तक नहीं जा पाई. मौके पर 25 हजार वोल्टेज के तार भी थे, जो टूटे तो जरूर, लेकिन जमीन तक नहीं आ पाए, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया.

हादसे पर SS ने कैमरे पर की बदतमीजी

हादसे की जानकारी लेने जब रेलवे सुप्रीटेंडेंट (SS) राजू कुमार से कैमरे पर बात करने की कोशिश की गई और हादसे के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कैमरे पर हाथ चलाया और बदतमीजी की. बिना कोई जानकारी दिए SS राजू कुमार अपनी बाइक स्टार्ट कर मौके से भाग खड़े हुए. फिलहाल, रेल ट्रैक को ठीक करने का काम जारी है.

