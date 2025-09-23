scorecardresearch
 

गाजियाबाद: 'पुलिस पर चलाएगा गोली...' सॉरी मैम बचने के लिए चलाई थी, अब कुछ नहीं करूंगा, बदमाश का रोने वाला वीडियो वायरल

गाजियाबाद में देर रात महिला पुलिसकर्मियों ने मुठभेड़ में वांछित अपराधी जितेंद्र को घायल कर गिरफ्तार कर लिया. आरोपी लूट और चोरी के आठ मामलों में वांछित था. महिला पुलिस टीम ने जवाबी फायरिंग कर आरोपी को धर दबोचा और उसके पास से चोरी की स्कूटी, मोबाइल, टैबलेट और अवैध तमंचा बरामद किया.

मुठभेड़ में घायल हुआ बदमाश (Photo: Screengrab)
दिल्ली से सटे गाजियाबाद में महिला पुलिसकर्मियों ने बहादुरी का परिचय दिया. देर रात हुई मुठभेड़ में महिला थाने की टीम ने एक शातिर अपराधी को घायल कर पकड़ लिया. यह घटना चौकी लोहियानगर के पास चेकिंग के दौरान हुई.

पुलिस के अनुसार स्कूटी सवार बदमाश ने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की और गोली चला दी. जवाबी कार्रवाई में महिला पुलिसकर्मियों ने प्रशिक्षित अंदाज में फायरिंग की. मुठभेड़ में आरोपी जितेंद्र के पैर में गोली लगी और पुलिस ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया.

महिला पुलिसकर्मियों ने दिखाई बहादुरी

जितेंद्र लूट और चोरी के आठ मामलों में वांछित था. पुलिस ने उसके पास से चोरी की स्कूटी, टैबलेट, मोबाइल फोन और अवैध तमंचा बरामद किया. गिरफ्तारी के बाद जितेंद्र ने महिला पुलिसकर्मियों से माफी मांगी और कहा कि अब वह कोई अपराध नहीं करेगा.

इस कार्रवाई के बाद महिला पुलिस टीम की बहादुरी की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है. यह घटना साबित करती है कि योगी सरकार में महिला सशक्तिकरण केवल नारा नहीं है बल्कि हकीकत है. महिला पुलिस दल निडर होकर अपराधियों को चुनौती दे रहे हैं और कानून व्यवस्था को मजबूत बना रहे हैं.

मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में मारी गोली

महिला शक्ति मिशन जैसी योजनाओं का असर अब जमीनी स्तर पर साफ नजर आ रहा है. महिला पुलिसकर्मियों का यह साहस अपराधियों के मन में डर पैदा कर रहा है और समाज को सुरक्षा का भरोसा दे रहा है.

