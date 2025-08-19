गाजियाबाद: धारदार हथियार से पत्नी की गला रेतकर हत्या... आरोपी पति फरार

गाजियाबाद के मोदीनगर थाना क्षेत्र के गदाना गांव में सोमवार देर रात एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां 26 वर्षीय महिला स्वाति की उसके ही पति ने धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी. घटना के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया. इस वारदात से पूरे गांव में दहशत का माहौल है.

पति-पत्नी के बीच अक्सर होती थी लड़ाई

स्वाति मूल रूप से मुजफ्फरनगर की रहने वाली थी. करीब तीन साल पहले उसकी शादी मोदीनगर निवासी जितेंद्र से हुई थी. परिजनों का कहना है कि शादी के बाद से ही पति-पत्नी के बीच विवाद चल रहा था. आरोप है कि जितेंद्र दहेज की मांग करता था और आए दिन पत्नी से मारपीट करता था.

यह भी पढ़ें: भतीजी को डांट दिया तो भतीजे ने कर दी चाचा की हत्या, दिल्ली में चौंकाने वाली वारदात

बीती रात भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ था. जिसके बाद सोमवार देर रात विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने स्वाति का गला धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी. हत्या की सूचना मिलते ही स्वाति के मायके वाले मुजफ्फरनगर से मोदीनगर पहुंचे. उन्होंने जितेंद्र और उसके परिवार पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया.

Advertisement

आरोपी पति की तलाश में जुटी पुलिस

वारदात की खबर फैलते ही गांव में भारी संख्या में भीड़ जमा हो गई. मृतका के परिजन भी मौके पर पहुंचे और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने व कड़ी सज़ा दिलाने की मांग की. वहीं, स्वाति का पति जितेंद्र और उसके अन्य परिजन घर से फरार बताए जा रहे हैं.

सूचना पाकर मोदीनगर थाना पुलिस के साथ-साथ आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्रनाथ तिवारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही हत्या के आरोपी पति जितेंद्र को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

---- समाप्त ----