भतीजी को डांट दिया तो भतीजे ने कर दी चाचा की हत्या, दिल्ली में चौंकाने वाली वारदात

दिल्ली के नन्द नगरी से एक ऐसी चौंकाने वाली वरदात सामने आई है जहां एक भतीजे ने अपने ही चाचा की चाकू मारकर हत्या कर दी. वजह सिर्फ इतनी थी कि चाचा ने उसकी बहन यानी अपनी भतीजी को किसी बात पर डांट लगा दी थी. इसी बात पर गुस्साई भतीजी ने अपने भाई को फ़ोन कर दिया. भाई वहां पहुंचा और कहासुनी के बाद उसने चाचा को चाकू मार दिया.

पुलिस के मुताबिक उन्हें 18 अगस्त 2025 की शाम करीब 8 बजे कॉल मिली कि जी-ब्लॉक, सुंदर नगरी में एक 48 वर्षीय व्यक्ति पर चाकू से हमला किया गया है. घरवाले गंभीर हालत में उसे हॉस्पिटल ले गए थे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मामले में नंद नगरी थाना पुलिस ने क़त्ल का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी.

पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में सामने आया है कि मृतक ने अपनी नाबालिग भतीजी को मामूली बात पर डांट लगा दी थी. इससे नाराज भतीजी ने अपने भाई को घटना की जानकारी दी. आरोप है कि भतीजे ने मौके पर पहुंचकर चाकू से वार कर चाचा की हत्या कर दी.

दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर करने के बाद कार्रवाई शुरू कर दी है.आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के अलावा पुलिस भतीजे की क्राइम कुंडली भी खंगाल रही. साथ मे भतीजी से भी नाबालिग कानून के तहत बयान दर्ज कर रही है.

---- समाप्त ----