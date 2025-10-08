scorecardresearch
 

दूसरी पत्नी ने कराई आसिफ की हत्या, गाजियाबाद में बदमाशों ने मुंह में पिस्टल डालकर मारी गोली

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक युवक की बदमाशों ने हत्या कर दी. युवक अपनी स्कूटी से जा रहा था, तभी तीन बदमाशों ने उसे रुकवा लिया और मुंह में पिस्टल डालकर गोली मार दी. जिससे उसकी मौत हो गई.

गाजियाबाद में युवक की गोली मारकर हत्या. (File Photo: Mayank Gaur/ITG)
गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र के सिकरोड़ा रेलवे फाटक के पास बीती मंगलवार देर शाम उस वक्त सनसनी फैल गई, जब स्कूटी सवार युवक की तीन बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी. मृतक की पहचान 34 वर्षीय आसिफ के रूप में हुई है, जो निर्माण कार्यों में लेंटर का जाल बांधने का काम करता था. बदमाश हत्या कर पैदल ही हथियार लहराते हुए फरार हो गए.

मुंह में पिस्टल ठूंसकर मारी गोली

मिली जानकारी के अनुसार आसिफ मंगलवार रात स्कूटी से अपने घर बड़ा बाजार डासना जा रहा था. तभी रास्ते में तीन युवकों ने उसे रोक लिया. पहले कहासुनी हुई और फिर एक युवक ने आसिफ के मुंह में पिस्टल ठूंसकर गोली चला दी. इसके बाद हमलावरों ने उसके चेहरे पर दो और गोलियां दागीं और पैदल ही हथियार लहराते हुए फरार हो गए.

यह भी पढ़ें: किसी का मोटल में मर्डर, तो किसी का स्टेशन के बाहर... ट्रंप के अमेरिका में भारतीय लगातार हो रहे हेट क्राइम के शिकार!

सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और लहूलुहान आसिफ को डासना स्थित सरकारी अस्पताल ले गई. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. वहीं, सूचना मिलते ही परिजन भी अस्पताल पहुंचे और उन्होंने हत्या की साजिश का आरोप आसिफ की दूसरी पत्नी और उसके दोस्त पर लगाया.

परिजनों के अनुसार आसिफ की दो पत्नियां थीं. पहली पत्नी से उसका निकाह हुआ था, जो उसके साथ बड़ा बाजार डासना में रहती है. जबकि दूसरी पत्नी से उसने लव मैरिज की थी और वह थाना वेव सिटी क्षेत्र के किराए के मकान में रहती थी. दूसरी पत्नी से आसिफ का एक बेटा भी है.

परिजनों का आरोप है कि दूसरी पत्नी ने अपने दोस्त और उसके साथियों के साथ मिलकर आसिफ की हत्या की साजिश रची. बताया गया है कि अवैध संबंधों को लेकर दोनों के बीच कई बार विवाद और मारपीट हो चुकी थी.

यह भी पढ़ें: ननद को बेटा देने से इनकार करने पर मेरठ में ममता की हत्या! करंट लगने के दावे को भाई ने नकारा, कहा- सास-ससुर 2 महीने से रच रहे थे मर्डर की साजिश

आसिफ का रहा है आपराधिक इतिहास

एसीपी मसूरी लिपि नगायच ने बताया कि परिजनों को हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन देकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. पुलिस आरोपियों की तलाश में कई स्थानों पर दबिश दे रही है. पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि आसिफ का आपराधिक इतिहास रहा है. वह मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में मसूरी समेत बाहरी जिलों के थानों में जेल जा चुका था. 

करीब एक साल पहले मसूरी थाना पुलिस ने उसे ड्रग्स तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था. उसके खिलाफ पांच मुकदमे दर्ज हैं और सात महीने पहले ही वह जेल से रिहा हुआ था. पुलिस के अनुसार जल्द ही हत्यारों की गिरफ्तारी की जाएगी और घटना का खुलासा किया जाएगा. फिलहाल पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है.

