ननद को बेटा देने से इनकार करने पर मेरठ में ममता की हत्या! करंट लगने के दावे को भाई ने नकारा, कहा- सास-ससुर 2 महीने से रच रहे थे मर्डर की साजिश

Meerut Woman dies under suspicious circumstances: मृतका ममता का मायका मेरठ के ही जागृति विहार में है. वह घर से सिलाई सेंटर चलाकर परिवार का खर्च उठाती थी, जबकि उसका पति पिछले एक साल से बेरोजगार था.

वकील के मुंशी की पत्नी ममता की मौत पर हड़कंप.(Photo:Screengrab)
UP News: मेरठ में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने सनसनी मचा दी. सुराल पक्ष जहां मौत का कारण बिजली की प्रेस से करंट लगना बता रहा है, वहीं मायके वालों ने इसे सीधी हत्या करार दिया है.

मेडिकल थाना इलाके के शेरगढ़ में ममता (28) की शादी 2020 में मुकुल (30) नामक युवक से हुई थी, जो एक वकील के मुंशी के रूप में काम करता है.

ससुराल पक्ष का दावा है कि ममता की मौत बिजली की प्रेस से करंट लगने के कारण हुई. वहीं, मायके वालों ने इसे हत्या करार देते हुए ससुरालियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि ममता ने अपनी ननद को अपना बेटा देने से इनकार किया था, जिसके चलते उसकी हत्या की गई.

घटना की सूचना मिलते ही ममता के परिवारजन ससुराल पहुंचे और पुलिस को बुलाया. सीओ सिविल लाइन अभिषेक तिवारी और मेडिकल थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. 

ममता के भाई बंटी ने बताया कि ससुराल पक्ष ने बिजली की प्रेस से करंट लगने की बात कही, लेकिन यह संभव नहीं लगता. उन्होंने आरोप लगाया कि ससुरालवालों ने साजिश रचकर ममता की हत्या की.

बंटी के अनुसार, ममता की ननद के बच्चे नहीं हैं, इसलिए ससुराल पक्ष चाहता था कि वह अपना एक बेटा दे दे. ममता के इंकार करने पर उसे प्रताड़ित किया जाने लगा. परिवार का आरोप है कि ममता के पति मुकुल, सास मुनेश, ससुर महेश और देवर अंकुर पिछले दो महीनों से उसकी हत्या की योजना बना रहे थे. 

उन्होंने यह भी दावा किया कि ससुरालवालों ने जानबूझकर एसी का पानी फर्श पर बिखेरा, ताकि करंट लगने से मौत का भ्रम पैदा हो.

सीओ सिविल लाइन अभिषेक तिवारी ने बताया कि महिला की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और रिपोर्ट आने पर ही मृत्यु का सही कारण स्पष्ट होगा. आरोपों की जांच की जा रही है. पुलिस ने मामले के सभी पहलुओं की जांच शुरू कर दी है.

---- समाप्त ----
