किसी का मोटल में मर्डर, तो किसी का स्टेशन के बाहर... ट्रंप के अमेरिका में भारतीय लगातार हो रहे हेट क्राइम के शिकार!

अमेरिका में पिछले कुछ दिनों में भारतीयों या भारतीय मूल के लोगों की जिन परिस्थितियों में हत्या हुई है. इससे भारतीय सन्न हैं. कुछ ही दिन हुए हैं जब 50 साल के चंद्रमौली नागमल्लैया का गला एक शख्स ने काट दिया था. ये हत्या एकदम वीभत्स थी. इस शख्स ने पहले चंद्रमौली नागमल्लैया का सिर धड़ से अलग कर दिया. फिर उनकी पत्नी और बेटे के सामने इस वहशी ने सिर को फुटबॉल की तरह लात से मारा.

सितंबर की इस घटना से लोग उबर ही रहे थे कि 5 अक्तूबर को पेंसिल्वेनिया में भारतीय मूल के एक शख्स की उनकी मोटल में ही एक दरिंदे ने कोल्ड ब्लडेड मर्डर को अंजाम दिया. 51 साल के मृतक राकेश एहागाबन अमेरिका में मोटल चलाते थे. घटना से ठीक पहले राकेश ने हमलावर से एक सह्रदयी भारतीय की तरह दोस्त कहकर पुकारा था और पूछा था कि तुम ठीक तो हो न. लेकिन इससे इस हत्यारे पर कोई असर नहीं पड़ा.

हाल ही अमेरिका में कई भारतीय और भारतीय मूल के लोग हमले का शिकार हुए हैं.

ये घटनाएं गोलीबारी, चाकूबाजी, सिर कलम करने और संभावित हत्या-आत्महत्या तक फैली हुई हैं. इसके पीछे डकैती, कार्यस्थल पर हुए विवादों या पुलिस एनकाउंटर की वजहें हैं. इन सभी घटनाओं को हालांकि हेट क्राइम के रूप में दर्ज नहीं किया गया है. फिर भी कई घटनाओं ने भारतीय प्रवासियों के बीच बढ़ती सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है. आइए इन घटनाओं को सिलसिलेवार समझते हैं?

5 अक्तूबर 2025- पॉइंट ब्लैंक रेज पर मर्डर

अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में 51 साल के राकेश एहागाबन की गोली मारकर हत्या कर दी गई. 37 साल के हत्यारे स्टेनली ने पॉइंट ब्लैंक रेज पर राकेश एहागाबन को गोली मारी और अपने वाहन से चलता बना. राकेश एहागाबन ने अपने मोटल में हथियार लेकर टहलते देख स्टेनली को पूछा था- तुम ठीक तो हो दोस्त. राकेश एहागाबन 51 साल के थे और पीट्सबर्ग के पेंसिल्वेनिया में मोटर चलाते थे.

3 अक्टूबर- पेट्रोल पंप में इंडियन स्टूडेंट की हत्या

हैदराबाद के एलबी नगर के रहने वाले 27 वर्षीय छात्र चंद्रशेखर पोल की शुक्रवार रात टेक्सास के डेंटन स्थित एक पेट्रोल पंप पर काम करते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई.

चंद्रशेखर अमेरिका में एफ1 वीजा पर थे. उन्होंने अमेरिका में डेंटल सर्जरी में मास्टर डिग्री पूरी की थी और पिछले छह महीनों से नौकरी की तलाश में थे. वह पेट्रोल पंप पर पार्ट-टाइम काम कर रहे थे.

2 अक्तूबर 2025- मोटल में डबल मर्डर

अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में दो गुजरातियों अनिल पटेल और पंकज पटेल की हत्या कर दी गई. इन पर गुरुवार, 2 अक्टूबर को दोपहर करीब 1.15 बजे उत्तर-पश्चिम चार्लोट के एडेलमैन रोड स्थित लैम्पलाइटर इन मोटल में हमला हुआ. घटना के दौरान सात राउंड गोलीबारी हुई. 911 पर कॉल मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मोटल के पार्किंग क्षेत्र में दोनों व्यक्तियों को कई गोलियों के घावों से खून बहता हुआ पाया. बाद में इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई. इस मामले में पुलिस ने फ्लोरिडा में ओजुना सिएरा नाम के एक संदिग्ध को गिरफ्तार है. कुछ लोगों ने इस मामले को डकैती से जोड़ा है.

19 सितंबर 2025- डकैती के दौरान महिला की हत्या

अमेरिका के साउथ कैरोलिना में भारतीयों को गहरे सदमे में डाल देने वाली वारदात सामने आई. यहां 49 साल की गुजराती मूल की महिला किरण पटेल को गैस स्टेशन-कन्वीनियंस स्टोर पर गोली मार दी गई. इस घटना में उनकी मौत हो गई थी. घटना के एक हफ्ते बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

10 सितंबर 2025- सहकर्मी ने गला काट डाला

50 वर्षीय चंद्रमौली "बॉब" नागमल्लैया अमेरिका के टेक्सास के डलास में डाउनटाउन सूट्स मोटल के प्रबंधक थे. 10 सितंबर 2025 को सहकर्मी योर्डानिस कोबोस-मार्टिनेजने टूटी वॉशिंग मशीन को लेकर विवाद में धारदार से उन पर हमला किया. नागमल्लैया का सिर धड़ से अलग हो गया, जिसे आरोपी ने लात मारी और कूड़ेदान में फेंक दिया. यह सब उनकी पत्नी और बेटे के सामने हुआ.

इस घटना का जिक्र राष्ट्रपति ट्रंप ने भी किया था. अमेरिकी पुलिस के अनुसार जिस शख्स ने घटना को अंजाम दिया वह क्यूबा का रहने वाला था और उसे वापस क्यूबा डिपोर्ट किया जाना था.

सितंबर 2025- खुले में पेशाब करने से रोका तो हत्या

अमेरिका में छोटी-छोटी वजहों से भारतीयों की हत्याएं दिल दहला देने वाली है. सितंबर महीने में हरियाणा के कपिल नाम के युवक की हत्या सिर्फ इस वजह से कर दी गई क्योंकि उन्होंने एक शख्स को खुले में पेशाब करने से रोका था. ये घटना अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुई थी.

उसके रिश्तेदारों से मिली जानकारी अनुसार जींद जिले के बराह कलां गांव का कपिल गोली लगने के बाद वह सड़क पर गिर पड़ा और बाद में उसे अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया.

3 सितंबर 2025- शख्स को पुलिस ने गोली मारी

सितंबर महीने की शुरुआत में कैलिफ़ोर्निया में पुलिस ने एक 30 वर्षीय भारतीय तकनीकी विशेषज्ञ मोहम्मद निज़ामुद्दीन को गोली मार दी थी. कहा जा रहा है कि इस शख्स ने अपने रूममेट पर चाकू से वार किया था. वहीं उसके परिवार ने नस्लीय भेदभाव का आरोप लगाया है और उसकी मौत की परिस्थितियों की गहन जांच की मांग की है.

