जिसके मकान में प्रेमी संग रह रही थी महिला, उसी से बन गए संबंध… फिर प्रेमी की कर दी हत्या, ऐसे खुला राज

गाजियाबाद के थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस ने एक युवक की हत्या के केस में एक महिला सहित दो आरोपियों को अरेस्ट किया है. पुलिस का कहना है कि मृतक युवक अपनी महिला मित्र के साथ लिव-इन-रिलेशनशिप में किराए पर रह रहा था और शादी करना चाहता था. कुछ दिन पहले उसकी पार्टनर के संबंध मकान मालिक से बन गए थे. इसके बाद महिला ने मकान मालिक संग मिलकर युवक की गला दबाकर हत्या कर दी थी.

दरअसल, 6 अगस्त 2025 को चित्रावन सोसायटी से गोल चक्कर की ओर जाने वाले रास्ते के किनारे एक युवक का शव मिला था. मृतक की पहचान आधार कार्ड और मोबाइल के जरिए रोहित के रूप में हुई, जो ग्राम नवल सूरजपुर थाना किठौर जिला मेरठ का रहने वाला था. शव पर चोट के निशान न मिलने से पहले यह मामला सामान्य मौत का लग रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने से मौत की पुष्टि हुई. इसके बाद मृतक के पिता ने पुलिस को हत्या के मामले को लेकर तहरीर दी, जिस पर केस दर्ज कर जांच शुरू हुई.

एसीपी बेव सिटी प्रियाश्री पाल ने बताया कि घटना को लेकर चार टीमों का गठन किया गया. सीसीटीवी फुटेज व सर्विलांस की मदद से जांच आगे बढ़ाई. 19 अगस्त को पुलिस ने युवक की महिला मित्र 40 वर्षीय बेबी कुमारी निवासी शांति नगर और उसके मकान मालिक 49 वर्षीय संजय कुमार को रिछपालगढ़ी पुलिया के पास से अरेस्ट कर लिया. आरोपी महिला की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त तकिया भी बरामद कर लिया गया.

Advertisement

यह भी पढ़ें: जमशेदपुर: अवैध संबंध के शक में पत्नी की हत्या, फिर ट्रेन के आगे कूदकर पति ने की खुदकुशी

पुलिस ने जब पूछताछ की तो बेबी कुमारी ने बताया कि उसका पति शराबी था. उससे अलग होकर वह गाजियाबाद में किराए पर रह रही थी. यहां उसकी मुलाकात रोहित से हुई और दोनों पति-पत्नी की तरह साथ रहने लगे. रोहित शादी का दबाव बनाने लगा, जिससे दोनों के बीच विवाद बढ़ने लगा. इस बीच बेबी कुमारी के उसके मकान मालिक संजय से संबंध बन गए. 5 अगस्त की रात रोहित और बेबी कुमारी के बीच झगड़ा हुआ.

इस दौरान देर रात मकान मालिक संजय भी वहां आ गया और दोनों ने मिलकर तकिये से रोहित का गला घोंट दिया. इसके बाद शव को ई-रिक्शा से ले जाकर चित्रावन सोसायटी के पास सड़क के किनारे फेंक दिया. मृतक का बैग भी वहीं रख दिया. दोनों ने ई रिक्शा चालक से कहा था कि युवक की तबीयत खराब है, वे उसे अस्पताल ले जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अस्पताल न जाकर शव को रास्ते में उतार लिया और कहा कि आगे वे एंबुलेंस से लेकर जाएंगे. युवक की लाश मिलने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की बात सामने आने के बाद पुलिस आरोपियों तक पहुंच गई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया.

---- समाप्त ----