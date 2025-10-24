scorecardresearch
 

Feedback

ताश खेलने से मना करने पर खेला था खूनी खेल, दिवाली की रात वाले मर्डर में खुलासा

गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर में दीपावली की रात ताश खेलने के विवाद में 22 वर्षीय आशु की गोली मारकर हत्या कर दी गई. पुलिस ने 48 घंटे में तीन आरोपियों- प्रशांत शर्मा, हीरा अली और सचिन ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक फरार है. प्रशांत ने गुस्से में गोली मारने की बात कबूल की. सभी पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं.

Advertisement
X
दिवाली की रात वाला मर्डर! इसलिए खेला था खूनी खेल (Photo: ITG)
दिवाली की रात वाला मर्डर! इसलिए खेला था खूनी खेल (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दीपावली की रात जब हर घर में खुशियों की रोशनी फैली हुई थी, उसी वक्त लोनी बॉर्डर के माही वाटिका कॉलोनी में गोलियों की गूंज ने मातम फैला दिया. ताश खेलने को लेकर हुआ मामूली विवाद खूनी झगड़े में बदल गया, जिसमें 22 साल के आशु की जान चली गई. अब थाना लोनी बॉर्डर पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्या का खुलासा करते हुए तीन हत्यारोपी दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है.

बाहर के लोगों के साथ खेलने से किया इंकार

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों के नाम प्रशांत शर्मा उर्फ शाहरूख कालिया, हीरा अली और सचिन ठाकुर उर्फ डमरू हैं. इनके कब्जे से दो तमंचे 315 बोर, दो जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस, एक मोटरसाइकिल और एक स्कूटी बरामद हुई है. हत्या की वजह भी चौंकाने वाली है. दीपावली की रात आरोपी प्रशांत शर्मा अपने दोस्तों हीरा, डमरू और चाबी के साथ खुशी वाटिका कॉलोनी के पास खाली प्लॉट में पटाखे चला रहे थे. वहीं पर कुछ स्थानीय युवक ताश खेल रहे थे. आरोपियों ने कहा कि 'हम भी ताश खेलेंगे', लेकिन युवक आशु ने बाहर के लोगों को खेलने से मना कर दिया. बस इतना सुनना था कि बात इज्जत और अहंकार की हो गई, और इसी गुस्से में प्रशांत ने अपनी कमर से तमंचा निकालकर आशु के पेट में गोली मार दी. मौके पर अफरा-तफरी मच गई और सभी आरोपी भाग निकले.

सम्बंधित ख़बरें

दिल्ली के मंगोलपुरी में छात्र की हत्या. (Photo: ITG)
दिल्ली के मंगोलपुरी में 15 साल के छात्र की पीट-पीटकर हत्या 
सहारनपुर में युवक की चाकू घोंपकर हत्या. (Photo: Representational )
सहारनपुर: मामूली विवाद में युवक की हत्या... दोस्तों ने ही चाकूओं से गोदकर ले ली जान 
Indirapuram Fire Diwali Fire Tragedy
कौन है जितेंद्र जिसकी आतिशबाजी ने फूंके 19 घर, अग्निकांड से बेघर हुए परिवारों की आपबीती 
indirapuram fire
तिनका-तिनका कर जोड़ी थी गृहस्थी, अब बची सिर्फ मुट्ठी भर राख... इंदिरापुरम अग्निकांड से हमने क्या सीखा? 
Massive Fire Guts Five-Storey Building in Ghaziabad’s Indirapuram
'पटाखा आकर इन्वर्टर से टकराया और...', इंदिरापुरम अग्निकांड के पीड़ित ने सुनाई आपबीती 
Advertisement

48 घंटे के अंदर ही आरोपी गिरफ्तार

घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और 48 घंटे के अंदर ही तीनों आरोपियों को दबोच लिया. मुख्य आरोपी प्रशांत शर्मा ने पूछताछ में कबूल किया कि उसी ने अपने दोस्तों के उकसाने पर आशु को गोली मारी थी. उसने बताया कि वह दीपावली के मौके पर अपनी पत्नी को लेने एटा से लोनी आया था, और घटना के वक्त गुस्से में होश खो बैठा था.

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि मुख्य आरोपी प्रशांत पर पहले से ही तीन मुकदमे दर्ज हैं - जिनमें लूट, अवैध शस्त्र और फायरिंग के केस शामिल हैं. हीरा अली के खिलाफ भी एक मामला अवैध शस्त्र का मामला भी दर्ज है. चौथा आरोपी विकास उर्फ चाबी अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है.

हत्या का पर्दाफाश

एसीपी अंकुर विहार ज्ञान प्रकाश राय के निर्देशन में लोनी बॉर्डर पुलिस ने इस हत्या का पर्दाफाश किया. पुलिस का कहना है कि हत्या के इस प्रकरण में गिरफ्तार तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्यवाही की जा रही है. साफ है कि एक छोटी सी 'ना' एक युवक की मौत की वजह बन गई और महज ताश खेलने से मना करने पर युवक की हत्या की गई जिससे एक परिवार की दीपावली की खुशियाँ मातम में बदल गईं.

Advertisement


 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Chapra Vidhan Sabha
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Mahua Chunav
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Raghopur Election
    Alinagar MLA
    Buxar Election
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Mokama Election
    Advertisement