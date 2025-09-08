scorecardresearch
 

Feedback

बिजनौर में गंगा का कहर: तटबंध का कटान शुरू, 50 से ज्यादा गांवों में बाढ़ का खतरा

बिजनौर में गंगा नदी का जलस्तर कम होने के बाद अब उसकी धार ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है. गंगा बैराज के पास बने तटबंध में कटान शुरू हो गया है, जिससे वहां रहने वाले लोगों में दहशत है. अगर यह तटबंध टूटता है तो 50 से ज्यादा गांवों और शहर के कई हिस्सों में बाढ़ आ सकती है.

Advertisement
X
बिजनौर में नदी में बाढ़ के चलते तटबंध का कटान शुरू (Photo: ITG)
बिजनौर में नदी में बाढ़ के चलते तटबंध का कटान शुरू (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के बिजनौर में गंगा नदी की धार ने गंगा बैराज के अपस्ट्रीम में बने तटबंध का कटान शुरू कर दिया है. पिछले दो दिनों से चल रहे इस कटान को अधिकारियों ने गंभीरता से नहीं लिया, जिसके बाद तटबंध का करीब तीन किलोमीटर हिस्सा गंगा में समा गया है.  लगातार हो रहे इस कटान से आसपास के लोगों में दहशत है. प्रशासन ने नवलपुर गांव को खाली करने का अलर्ट जारी कर दिया है और एसडीआरएफ की टीमें भी जिले में पहुंच गई हैं. सिंचाई विभाग और दिल्ली-पौड़ी नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की टीमें मिलकर तटबंध को बचाने में जुटी हैं. 

प्रशासन और विधायक मौके पर, डीएम ने जारी किया अलर्ट

हालात की गंभीरता को देखते हुए डीएम जसजीत कौर ने बताया कि तटबंध का कटान शुरू होने के बाद सभी अधिकारियों को मौके पर भेजा गया है. उन्होंने कहा कि स्थिति थोड़ी नाजुक है, फिर भी प्रयास जारी हैं. तटबंध को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है. 

सम्बंधित ख़बरें

Harbhajan_Singh_Punjab_Flood
Punjab Flood : रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए Harbhajan Singh ने दान की नावें और एंबुलेंस 
punjab flood
बाढ़ के 10 दिन बाद भी परिवार मवेशियों संग हाईवे पर रहने को मजबूर, आजतक से बातचीत में बताई आपबीती 
विश्राम घाट पर बाकी के श्रद्धालु बैरिकेडिंग के पास खड़े होकर आरती कर रहे हैं और यमुना का जलस्तर देखने पहुंच रहे हैं. (Photo: ITG)
मथुरा: बाढ़ में आधे डूबे घर, बृजवासी बोले- ये तो यमुना मईया का आशीर्वाद... देखें तस्वीरें 
Floods in Jammu and Kashmir, highways closed for 10 days, farmers concerns.
बाढ़ से हाहाकार के बीच क्यों बढ़ीं जम्मू-कश्मीर के लोगों की फ‍िक्र, देखें  
The water level of the Yamuna has decreased, bringing relief to Delhi.
दिल्ली में यमुना का जलस्तर घटा, पुराने रेलवे पुल पर चालू हुई ट्रेन 

डीएम ने कहा कि 10 से 12 गांवों में अलर्ट जारी कर दिया गया है और लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है. उन्होंने बताया कि एनडीआरएफ और टीआरएफ की टीमें भी बुलाई गई हैं जो किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं. देखें वीडियो- 

दिन-रात चल रहा है मरम्मत का काम

मौके पर मौजूद स्थानीय निवासियों ने बताया कि गंगा लगातार तटबंध को अपने अंदर समाती जा रही है, जिससे लोगों में दहशत बढ़ रही है. तटबंध को बचाने के लिए रात भर काम चल रहा है. बड़े-बड़े पेड़ और बालू से भरे बोरे डालकर कटान रोकने की कोशिश की जा रही है.  

Advertisement

उधर, सदर विधायक सूची चौधरी ने भी मौके का मुआयना किया और कहा कि यह प्राकृतिक आपदा है और प्रशासन, ग्रामीण और सिख समाज के लोग मिलकर इसे रोकने का प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने प्रभारी मंत्री को भी इसकी जानकारी दी है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement