फिरोजाबाद में पीर बाबा की मजार तोड़कर हनुमान जी की मूर्ति कर दी स्थापित, पुलिस ने कराई मरम्मत, फोर्स तैनात

पूरा मामला फिरोजाबाद के शिकोहाबाद का है, जहां पीर बाबा की मजार तोड़कर हनुमान जी की प्रतिमा को स्थापित किया गया था. हालांकि, प्रशासन ने रातोंरात मूर्ति को हटाकर मजार की मरम्मत करा दी. साथ ही मजार की सुरक्षा हेतु पुलिस बल तैनात कर दिया है. 

फिरोजाबाद में मजार तोड़ने की घटना से हड़कंप (photo- itg)
फिरोजाबाद में मजार तोड़ने की घटना से हड़कंप (photo- itg)

यूपी के फतेहपुर में मकबरे को लेकर शुरू हुआ विवाद अभी थमा भी नहीं था कि अब फिरोजाबाद में बड़ी घटना हो गई. यहां असामाजिक तत्वों ने एक मजार को तोड़कर वहां पर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित कर दी. जैसे ही इसकी खबर पुलिस-प्रशासन को लगी हड़कंप मच गया. आनन-फानन में प्रशासन के लोगों ने मजार को दोबारा बनवाया और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई. 

पुलिस द्वारा कई टीम बनाकर इस घटना में शामिल लोगों की तलाश की जा रही. वहीं, स्थानीय लोगों का कहना यह मजार बहुत समय से बनी हुई है. इसमें तोड़फोड़ से उनमें आक्रोश है. फिलहाल, उनका कहना है कि मजार पुनः बन जाने पर अब किसी को कोई परेशानी नहीं है. 

मामले में फिरोजाबाद के अपर पुलिस अधीक्षक (देहात) त्रिगुण विशेन ने बताया कि मलखानपुर गांव में एक मजार बनी हुई थी जिसे रात में कुछ अराजक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया था. पुलिस और प्रशासन के द्वारा वहां पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से फिर से मजार को बनवा दिया गया है और अराजक तत्वों की पहचान के लिए दो टीमों का गठन किया गया है. मौके पर शांति व्यवस्था है बनी हुई है. वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. 

ऐसा नहीं है कि शहर की फिजा खराब करने की ऐसी घटना पहली बार हुई है, इससे पूर्व भी सावन के सोमवार से 1 दिन पूर्व रविवार को कावड़ यात्रा मार्ग पर मांस के अवशेष फेंके गए थे. दो दिन पूर्व ही टूंडला कस्बे में भी एक मजार को हिंदूवादी संगठन के लोग मंदिर कहकर मजार हटाने की प्रशासन से लगातार मांग कर रहे हैं. अब यहां शिकोहाबाद में मजार तोड़कर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित कर दी गई जिसे पुलिस ने हटा दिया है. 



