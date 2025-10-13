ताजमहल के दक्षिणी गेट के पास लगी आग, उठा धुएं का गुबार, सामने आई ये वजह

उत्तर प्रदेश के आगरा में विश्वप्रसिद्ध ताजमहल के दक्षिणी गेट पर अचानक धुआं उठने से हड़कंप मच गया. शॉर्ट सर्किट के कारण आग की घटना हुई थी. मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने तत्काल सूचना भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) अधिकारियों और टोरेंट पावर को दी. मामला रविवार सुबह का है.

एएसआई सुपरिटेंडेंट स्मिथा एस. कुमार ने फोन पर जानकारी दी- रविवार सुबह करीब 8:00 बजे टोरेंट पावर की एलटी लाइन में स्पार्क हुआ था. सूचना देने के बाद टोरेंट पावर की टीम मौके पर पहुंची और उसे तुरंत सही कर दिया गया. कोई बड़ा इश्यू नहीं था. इमारत और परिसर पूरी तरह सुरक्षित हैं.

जानकारी के अनुसार, ताजमहल के दक्षिणी गेट की दाईं ओर बनी कोठरियों के ऊपर से एलटी लाइन निकल रही थी. उसी लाइन के ज्वाइंटर से अचानक चिंगारी उठी और धुआं फैल गया. प्लास्टिक के बने ज्वाइंटर में आग लगने से कुछ देर तक धुएं का गुबार छाया रहा.

एहतियात के तौर पर दो घंटे का शटडाउन लेकर टोरेंट पावर ने मरम्मत कार्य किया गया. इसी लाइन से ताजमहल के लिए भी विद्युत आपूर्ति होती है. मरम्मत के दौरान विद्युत आपूर्ति बाधित रही लेकिन ताजमहल में विद्युत आपूर्ति यूपीएस से तुरंत शुरू कर दी गई थी. आग लगने से ताजमहल की सुरक्षा या किसी व्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ा.

Advertisement

गौरतलब है कि ताजमहल का दक्षिणी गेट वर्ष 2018 से पर्यटकों के लिए बंद है. सुरक्षा कारणों से इस गेट से पर्यटकों का प्रवेश वर्जित है. इसी दक्षिणी गेट पर रविवार सुबह अचानक धुआं उठने से हड़कंप मच गया था. शॉर्ट सर्किट के कारण आग की घटना हुई थी. फिलहाल, हालात कंट्रोल में हैं.

---- समाप्त ----