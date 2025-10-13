scorecardresearch
 

Feedback

ताजमहल के दक्षिणी गेट के पास लगी आग, उठा धुएं का गुबार, सामने आई ये वजह

उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित ताजमहल में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया. आग लगने की घटना से तेज धुंआ उठने लगा. ऐसे में दो घंटे का शट डाउन लेकर मरम्मत का काम शुरू किया गया. किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं हुई है.

Advertisement
X
शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग (Photo- ITG)
शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग (Photo- ITG)

उत्तर प्रदेश के आगरा में विश्वप्रसिद्ध ताजमहल के दक्षिणी गेट पर अचानक धुआं उठने से हड़कंप मच गया. शॉर्ट सर्किट के कारण आग की घटना हुई थी. मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने तत्काल सूचना भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) अधिकारियों और टोरेंट पावर को दी. मामला रविवार सुबह का है. 

एएसआई सुपरिटेंडेंट स्मिथा एस. कुमार ने फोन पर जानकारी दी- रविवार सुबह करीब 8:00 बजे टोरेंट पावर की एलटी लाइन में स्पार्क हुआ था. सूचना देने के बाद टोरेंट पावर की टीम मौके पर पहुंची और उसे तुरंत सही कर दिया गया. कोई बड़ा इश्यू नहीं था. इमारत और परिसर पूरी तरह सुरक्षित हैं.

जानकारी के अनुसार, ताजमहल के दक्षिणी गेट की दाईं ओर बनी कोठरियों के ऊपर से एलटी लाइन निकल रही थी. उसी लाइन के ज्वाइंटर से अचानक चिंगारी उठी और धुआं फैल गया. प्लास्टिक के बने ज्वाइंटर में आग लगने से कुछ देर तक धुएं का गुबार छाया रहा. 

सम्बंधित ख़बरें

व्रत और वेकेशन साथ-साथ! करवा चौथ पर घूमने के लिए बेस्ट हैं ये डेस्टिनेशन  
Paresh Rawal the Taj story
फिल्म 'द ताज स्टोरी' पर उठे सवाल, परेश रावल ने दिया ये जवाब 
tajmahal built without cement how?
सीमेंट के बिना कैसे बने ताजमहल और पिरामिड जैसी इमारतें? 
यमुना ने ताजमहल की दीवारों को छू लिया
आगरा में कहर ढा रहा यमुना नदी का रौद्र रूप, ताजमहल की दीवार छूकर बह रहा पानी  
Yamuna water hitting walls of Taj Mahal (Photo: ITG)
आगरा में खतरे के निशान से ऊपर यमुना, ताजमहल की दीवार से टकराया पानी 

एहतियात के तौर पर दो घंटे का शटडाउन लेकर टोरेंट पावर ने मरम्मत कार्य किया गया. इसी लाइन से ताजमहल के लिए भी विद्युत आपूर्ति होती है. मरम्मत के दौरान विद्युत आपूर्ति बाधित रही लेकिन ताजमहल में विद्युत आपूर्ति यूपीएस से तुरंत शुरू कर दी गई थी. आग लगने से ताजमहल की सुरक्षा या किसी व्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ा. 

Advertisement

गौरतलब है कि ताजमहल का दक्षिणी गेट वर्ष 2018 से पर्यटकों के लिए बंद है. सुरक्षा कारणों से इस गेट से पर्यटकों का प्रवेश वर्जित है. इसी दक्षिणी गेट पर रविवार सुबह अचानक धुआं उठने से हड़कंप मच गया था. शॉर्ट सर्किट के कारण आग की घटना हुई थी. फिलहाल, हालात कंट्रोल में हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025
    Advertisement