मेरठ में किसानों का अनोखा प्रदर्शन, कलक्ट्रेट परिसर में बजवाई बीन, वीडियो वायरल

यूपी के मेरठ में किसानों ने अनोखा प्रदर्शन किया. उन्होंने जिला मुख्यालय पर सपेरों से बीन बजवाकर अधिकारियों के सामने अपनी मांगें रखीं. कलेक्ट्रट परिसर में बीती शाम जमकर 'नागिन धुन' बजी. किसानों के इस धरना-प्रदर्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

दरअसल, मेरठ में भारतीय किसान यूनियन (टिकैत ) ने बुधवार शाम जिला मुख्यालय पर अनोखा प्रदर्शन किया. अपनी तमाम मांगों को लेकर बड़ी संख्या में किसान लामबंद होकर कमिश्नरी चौराहे से प्रदर्शन करते हुए जिला मुख्यालय पहुंचे थे. प्रदर्शन के दौरान किसानों के साथ आए सपेरों ने बीन बजाई.

बीकेयू के जिला अध्यक्ष अनुराग चौधरी के नेतृत्व में कलक्ट्रेट परिसर में विभिन्न मांगों को लेकर किसान प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए थे. उनका आरोप है कि लगातार हम अधिकारियों को अपनी समस्या बताते आ रहे हैं, इसके बाद भी उनका कोई निस्तारण नहीं हो रहा है.

उन्होंने कहा कि दिल्ली के किसान आंदोलन को 5 साल हो गए हैं और कई मांगे अभी भी नहीं मानी गई है. साथ ही ट्रांसपोर्टरों का भाड़ा बढ़ा दिया गया है जिससे किसानों को दिक्कत हो रही है. किसान नेता ने कहा कि सरकार ने गन्ने के दाम 8% बढ़ा दिए हैं जबकि ट्रांसपोर्ट के दाम 33% बढ़ाए गए हैं. वहीं, जब उनसे बीन बजाने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सपेरा समाज हमारे संगठन का कार्यकर्ता है, वह इस प्रदर्शन में शामिल होने आया है.

अनुराग चौधरी ने आगे बताया कि अनेकों जिला स्तरीय समस्याओं से किसान परेशान हैं. इसे लेकर किसान जिला मुख्यालय पहुंचे. दिल्ली आंदोलन के भी पांच साल पूरे हो गए. उसकी वर्षगांठ भी किसान जिला मुख्यालय पर मनाएंगे. उन्होंने कहा कि मांगे नहीं मानी जाती हैं तो अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा. अब हम शाम के समय आंदोलन/प्रदर्शन किया करेंगे प्रदर्शन किया करेंगे और सुबह के समय खेतों में काम किया करेंगे.

