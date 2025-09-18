दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले नकुल और विजय की Exclusive तस्वीर, एक-एक लाख का इनाम घोषित

उत्तर प्रदेश के बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने के मामले में फरार चल रहे दोनों बदमाश नकुल और विजय तोमर पर इनाम घोषित किया गया. नकुल और विजय पर बरेली जिला पुलिस ने एक-एक लाख का इनाम घोषित किया है. बताया जा रहा है कि घटना से पहले 10 सितंबर को शाम 6:00 बजे चारों शूटर बरेली पहुंचे. फिर दो होटलों- होटल प्रीत और होटल हिंद में ठहरे थे.

11 और 12 सितंबर की रात को इन्होंने दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की और फिर वहां से रामपुर निकल गए. इस फायरिंग कांड में बागपत के रहने वाले नकुल और विजय भी शामिल थे, जिनकी तलाश में एसटीएफ शिद्दत से लगी हुई है.

भागते टाइम सीसीटीवी में कैद हुए नकुल और विजय

बता दें कि 17 सितंबर की रात को इस फायरिंग के मामले में यूपी एसटीएफ, दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच और हरियाणा पुलिस की संयुक्त टीम ने दो बदमाशों को ढेर कर दिया. मारे गए बदमाशों की पहचान हरियाणा के रोहतक के रविंद्र उर्फ कल्लू और सोनीपत के अरुण में हुई है. अब फरार चल रहे बागपत के नकुल और विजय पुलिस की रडार पर हैं.

जानकारी के मुताबिक, एनकाउंटर में मारे गए रविंद्र और अरुण शहर में घूमकर बैकअप में थे. जबकि, नकुल और विजय ने 11 सितंबर को पहली बार फायरिंग की थी. हालांकि, उस दिन वे जल्दबाजी में एक फायर कर भाग गए थे. ऐसे में लोगों को पता नहीं चला और चर्चा भी नहीं हुई. इसलिए 12 सितंबर को हरियाणा के रविंद्र और अरुण ने दोबारा ताबड़तोड़ फायरिंग की थी. इस बार नकुल और विजय पास में ही बैकअप में घूम रहे थे.

Advertisement

घटना को अंजाम देने के बाद बरेली की गलियों से होते हुए दो बाइक से आए चारों शूटर रामपुर पहुंचे. रामपुर में भी इन्होंने शहरी इलाका नहीं पकड़ा, बल्कि गांव की पगडंडियों से रामपुर पार करने के बाद हाइवे का रास्ता पकड़ा था. नकुल और विजय सुपर स्प्लेंडर बाइक से थे. जबकि, एनकाउंटर में मारे गए रविंद्र और अरुण अपाचे बाइक से थे. फिलहाल, पुलिस ने रविंद्र और अरुण को मार गिराया है.

---- समाप्त ----