इटावा: मस्जिद के इमाम समेत पांच गिरफ्तार, अवैध असलहा सौदे का पर्दाफाश

इटावा में पुलिस ने अवैध असलहा सौदे में मस्जिद के इमाम अकबर अली समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया. इमाम ने 61 हजार में पिस्टल का सौदा किया था, लेकिन तमंचा मिलने पर ठगी की शिकायत दर्ज कराई. पुलिस जांच में मामला असलहा तस्करी का निकला. पकड़े गए आरोपियों में डेविड सोनी पर 14 गंभीर केस दर्ज हैं.

अवैध असलाह के सौदे में चार गिरफ्तार (Photo: Amit Tiwari/ITG)
इटावा के थाना सिविल लाइन पुलिस को रविवार को सूचना मिली कि स्टेशन के पीछे मजार के पास पुराने पार्क में अवैध असलहा का सौदा हो रहा है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और मस्जिद के इमाम अकबर अली, डेविड सोनी, सूरज उर्फ रूद्रा यादव, अरविंद और एकलव्य शर्मा उर्फ माही को गिरफ्तार कर लिया.

अकबर अली मुरादाबाद के रहने वाले हैं और सैफई के ग्राम कुम्हावर की मस्जिद में इमाम हैं. पुलिस पूछताछ में उन्होंने बताया कि ससुराल पक्ष और गांव में दुश्मनी के कारण जान का खतरा था, इसलिए 2 अगस्त को 61 हजार रुपये में पिस्टल का सौदा किया. डिलीवरी में पिस्टल की जगह तमंचा मिलने पर उन्होंने ठगी की शिकायत सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई.

मस्जिद के ईमाम सहित पांच बदमाश गिरफ्तार 

पुलिस जांच में पता चला कि जिन पर ठगी का आरोप था, वही अकबर अली को अवैध असलहा उपलब्ध करा रहे थे. आरोपियों ने कबूल किया कि पिस्टल के बजाय तमंचा दिया गया था. इस सौदे का मुख्य आरोपी डेविड सोनी है, जिस पर हत्या के प्रयास, डकैती, गैंगस्टर और आर्म्स एक्ट समेत 14 गंभीर मामले दर्ज हैं. अन्य आरोपी भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं.

अवैध सलहा तस्करी में में शामिल

क्षेत्राधिकारी नगर अभयनारायण राय ने बताया कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है. मामला ठगी से बदलकर अवैध असलहा तस्करी में बदल गया है.

