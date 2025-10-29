6 फीट लंबा अजगर... इस्कॉन मंदिर के स्टोर रूम में विशाल सांप मिलने से हड़कंप

उत्तर प्रदेश में इटावा शहर के सिविल लाइन्स क्षेत्र में बने नवनिर्मित इस्कॉन मंदिर के एक स्टोर रूम अजगर सांप दिखा तो हड़कंप मच गया. यहां एक दीवार के किनारे रखे कबाड़ में एक 6 फीट लम्बा लगभग 10 किलो वजनी अजगर सांप छिप कर बैठ गया था. मन्दिर के सेवादार ने अजगर को देखा तो डर गया. अजगर की सूचना से मंदिर में मौजूद भक्त भी डर गए.सूचना के बाद मन्दिर प्रशासन अलर्ट हुआ और सभी भक्तगणों को सुरक्षित किया गया.बाद में सामाजिक वानिकी वन विभाग की टीम के लीडर ने सुरक्षित रेस्क्यू कर अजगर को प्राकृतिक वास में छोड़ दिया.

मन्दिर में मौजूद कृष्ण भक्त वराह दास ने बताया कि कमरे मे छिपे बैठे अजगर को देखकर वे और सभी भक्तगण बेहद ही डर गए थे.वन विभाग से रेस्क्यू के लिए मदद मांगी जिसके बाद डॉ आशीष ने तत्काल मौके पर पहुंचकर उस विशाल 6 फीट लम्बे अजगर का सुरक्षित रेस्क्यू कर हम सभी भक्तगणों को भयमुक्त कर दिया.अजगर के सुरक्षित रेस्क्यू के बाद उसे सामाजिक वानिकी विभाग इटावा के कुशल दिशा निर्देशन में सुरक्षित प्राकृतवास में ले जाकर छोड़ दिया गया.

डॉ आशीष ने इस्कॉन मंदिर में मौके पर मौजूद सभी लोगों को जानकारी देते हुए बताया कि,यह एक 6 फीट लम्बा अजगर सांप है जिसका जन्तु वैज्ञानिक नाम पायथन मोलूरस है जो कि, एक विषहीन सांप है लेकिन इसके काटने के बाद लापरवाही में घाव की ठीक से साफ सफाई न करने से गैंग्रीन या गलाव हो सकता है लेकिन किसी की मृत्यु नहीं होती है. लेकिन कुछ मामलों में सर्पदंश के बाद अत्यधिक घबराने से हार्ट अटैक से मृत्यु हो सकती है.

