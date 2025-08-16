scorecardresearch
 

UP: गोरखपुर में कलयुगी बेटे ने फावड़े से पिता को काट डाला, संपत्ति का था विवाद

गोरखपुर के एम्स थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. घर के बंटवारे को लेकर हुए विवाद में बेटे ने अपने ही पिता की फावड़े से प्रहार कर हत्या कर दी. मृतक की पहचान 65 साल के भागवत मिश्रा के रूप में हुई है. पुलिस ने आरोपी बेटे राधेश्याम को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में इस्तेमाल फावड़ा भी बरामद कर लिया गया है.

बेटे ने की पिता की हत्या (Photo: Screengrab)
गोरखपुर के एम्स थाना क्षेत्र में शुक्रवार की देर रात उस समय सनसनी फैल गई जब एक बेटे ने बंटवारे के विवाद में अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया. घटना रजही रामसरिया गांव की है, जहां 65 साल के भागवत मिश्रा और उनके बेटे राधेश्याम के बीच घर के बंटवारे को लेकर कहासुनी हो गई. विवाद इतना बढ़ा कि गुस्से में आकर बेटे ने फावड़े से पिता के सिर पर जोरदार वार कर दिया.

हमले के बाद भागवत मिश्रा लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े. परिवार के अन्य सदस्य उन्हें तत्काल गंभीर हालत में अस्पताल लेकर पहुंचे. वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही एम्स थाने की पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए और हत्या में इस्तेमाल किया गया फावड़ा भी बरामद कर लिया.

संपत्ति बंटवारे के लिए पिता की हत्या

पुलिस ने आरोपी बेटे राधेश्याम को मौके से गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ शुरू कर दी है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि घर के बंटवारे को लेकर पिता-पुत्र में लंबे समय से विवाद चल रहा था. शुक्रवार की रात यह विवाद हिंसक रूप ले लिया और राधेश्याम ने अपने पिता पर घातक हमला कर दिया.

मृतक भागवत मिश्रा का शव पोस्टमार्टम के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज भेजा गया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की विस्तृत जांच की जा रही है और आरोपित के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है.

पड़ोसियों का कहना है कि मिश्रा परिवार में लंबे समय से बंटवारे को लेकर तनाव बना हुआ था लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि विवाद इस कदर हिंसक हो जाएगा कि बेटा अपने ही पिता की जान ले लेगा.
 

