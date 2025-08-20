scorecardresearch
 

Noida में ड्रग रैकेट तस्करी का भंडाफोड़, 40 लाख रुपये के गांजे के साथ दो गिरफ्तार

नोएडा पुलिस ने ओडिशा से तस्करी कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बेचने के लिए लाया गया 164 किलोग्राम से ज़्यादा गांजा ज़ब्त किया है. साथ ही पुलिस ने दो संदिग्ध तस्करों को गिरफ्तार भी किया है.

नोएडा में गांजा तस्करी का भंडाफोड़. (Photo: Representational )
नोएडा में गांजा तस्करी का भंडाफोड़. (Photo: Representational )

नोएडा पुलिस ने ओडिशा से तस्करी कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बेचने के लिए लाया गया 164 किलोग्राम से ज़्यादा गांजा ज़ब्त किया है. साथ ही पुलिस ने दो संदिग्ध तस्करों को गिरफ्तार भी किया है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी.

पुलिस के अनुसार ज़ब्त किए गए गांजे की क़ीमत लगभग 40 लाख रुपये आंकी गई है. पुलिस उपायुक्त (ज़ोन II) शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि खेड़ा चौगानपुर गोलचक्कर के पास जांच के दौरान एक ट्रक को रोका गया.

दोनों से पूछताछ कर रही है पुलिस

तलाशी लेने पर उसमें छह प्लास्टिक की थैलियों में रखा 164 किलोग्राम से ज़्यादा अवैध गांजा मिला. पुलिस ने दो लोगों अली हसन और योगेंद्र को गिरफ़्तार किया है.

यह भी पढ़ें: गुरुग्राम में ड्रग रैकेट का भंड़ाफोड़... 1 करोड़ की कीमत के नशीले पदार्थ के साथ 7 नाइजीरियन अरेस्ट

डीसीपी ने बताया कि पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि गांजे की खेप अरविंद किशोर उर्फ़ टोनी ने ओडिशा से ख़रीदी थी और उसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सप्लाई किया जाना था. पुलिस ने बताया कि ट्रक में ग्रेनाइट पत्थरों के बीच गांजा छिपाया गया था. उन्होंने बताया कि फरार अरविंद किशोर की तलाश जारी है.

