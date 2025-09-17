दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने वाले दोनों शूटर ढेर, गाजियाबाद में पुलिस से हुई थी मुठभेड़

बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पटानी के घर फायरिंग मामले में यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है. गाजियाबाद के थाना ट्रॉनिका सिटी क्षेत्र में 17 सितंबर 2025 को एसटीएफ नोएडा यूनिट और सीआई यूनिट दिल्ली की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ में दो बदमाशों को मार गिराया.

बदमाशों की पहचान रवीन्द्र उर्फ कल्लू निवासी कहनी, रोहतक और अरुण निवासी इंडियन कॉलोनी, गोहना रोड, सोनीपत के रूप में हुई है. एसटीएफ ने बताया कि दोनों बदमाश कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बरार और रोहित गोदारा गैंग के सक्रिय सदस्य हैं. मौके से ग्लॉक और जिगाना पिस्टल और बड़ी संख्या में कारतूस बरामद हुए हैं.

मुठभेड़ में दो बदमाशों को घायल कर गिरफ्तार किया

यह घटना 12 सितंबर 2025 की सुबह करीब 3.45 बजे हुई थी, जब बाइक सवार दो हमलावरों ने बरेली में दिशा पटानी के घर पर करीब नौ राउंड फायरिंग की थी. इस घटना की जिम्मेदारी गोल्डी बरार और रोहित गोदारा गैंग ने ली थी.

दोनों बदमाश गैंगस्टर गोल्डी बरार और रोहित गोदारा गैंग के सदस्य

गैंगस्टरों का कहना था कि यह हमला दिशा की बहन खुशबू पटानी द्वारा कथावाचक प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य पर की गई अभद्र टिप्पणी के बदले में किया गया. घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिशा के पिता और पूर्व डीएसपी जगदीश पाटनी से फोन पर बात कर परिवार को सुरक्षा का भरोसा दिया था. पुलिस ने ढाई हजार से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले और तकनीकी विश्लेषण से आरोपियों की पहचान की. एनकाउंटर में गिरफ्तारी के बाद जांच में तेजी आने की उम्मीद है.

