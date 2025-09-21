दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग के बाद मुंबई में बढ़ी एक्ट्रेस की सुरक्षा, अलर्ट मोड पर पुलिस

बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के पैतृक घर पर हुई फायरिंग के बाद यूपी एसटीएफ ने दो शूटरों को एनकाउंटर में मार गिराया. इसके बाद बरेली पुलिस ने मुंबई पुलिस को एक्ट्रेस की सुरक्षा को लेकर सतर्क कर दिया है. घटना के बाद बरेली पुलिस ने मुंबई पुलिस को सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया है.

सूत्रों के मुताबिक, बरेली के कटोरामाल क्षेत्र स्थित दिशा पाटनी के घर के बाहर शूटरों ने फायरिंग की थी जिसके बाद एसटीएफ ने दो शूटरों को ढेर कर दिया था और दो पकड़े भी गए हैं.

मुंबई पुलिस ने बढ़ाई दिशा पाटनी की सुरक्षा

इसके बाद दिशा पाटनी की सुरक्षा को लेकर बरेली पुलिस से मिले इनपुट के आधार पर मुंबई के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने अभिनेत्री के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है. मुंबई पुलिस ने अतिरिक्त बल तैनात कर दिया है और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है. सूत्रों का कहना है कि सुरक्षा एजेंसियां दिशा पाटनी और उनके परिवार की सुरक्षा को लेकर कोई लापरवाही नहीं बरत रही हैं. हालांकि इस मामले में दिशा पाटनी ने अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया है.

घर पर क्यों हुई थी फायरिंग

एसटीएफ के हाथों एनकाउंटर में ढेर हुए दोनों अपराधियों ने दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर पर गोलियां इसलिए चलाईं थीं क्योंकि दिशा की बहन खुशबू पाटनी ने लड़कियों से जुड़े कथावाचकों के विवादित बयान पर आपत्ति जताई थी.

उन्होंने अनिरुद्धाचार्य के बयान का विरोध किया था, जिसे प्रेमानंद महाराज के नाम से भी जोड़ दिया गया. फायरिंग के बाद दिशा और खुशबू के पिता ने स्पष्ट किया था कि उनकी बेटी ने प्रेमानंद महाराज का अपमान नहीं किया है और वह उनके परिवार के लिए सम्मानीय हैं.

वहीं इस घटना को लेकर दिशा और खुशबू पाटनी के पिता ने बताया था कि उनके बरेली स्थित घर पर हुए हमले में दो संदिग्ध बाइक सवार शामिल थे. एक युवक अपाचे बाइक चला रहा था और उसने हेलमेट पहन रखा था, जबकि पीछे बैठा व्यक्ति बिना हेलमेट के था और उसके हाथ में माउज़र थी. यह हमला लगभग साढ़े तीन बजे हुआ था. पिता के मुताबिक बदमाशों ने दो राउंड फायरिंग की थी और मौके से फरार हो गए थे.



