UP: देवरिया रेलवे स्टेशन पर किन्नरों का हंगामा, RPF इंस्पेक्टर को दौड़ा-दौड़ाकर लाठी-डंडों से पीटा

उत्तर प्रदेश के देवरिया सदर रेलवे स्टेशन पर रविवार की आधी रात किन्नरों ने हंगामा कर दिया. यहां यात्रियों ने आरपीएफ से शिकायत की थी कि उन्हें किन्नरों द्वारा परेशान किया जाता है. जिसके बाद आरपीएफ इंस्पेक्टर चेकिंग के लिए पहुंचे थे. इस दौरान जब किन्नर वहां दिखे तो वे उन्हें समझाने लगे. इस पर किन्नरों का आरपीएफ इंस्पेक्टर से विवाद हो गया. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि किन्नरों ने आरपीएफ इंस्पेक्टर पर हमला कर दिया.
इस दौरान किन्नर RPF इंस्पेक्टर को दौड़ा-दौड़ा कर लाठी-डंडे से पीटने लगे. जिसका वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में किन्नरों के हमले से बचने के लिए थाना प्रभारी भागते हुए दिख रहे हैं. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है. जिसक वक्त किन्नरों ने उनपर हमला किया था, उस वक्त वे सादे ड्रेस में थे.
आरपीएफ इंस्पेक्टर ने थाने की तरफ भागकर बचाई जान
आरपीएफ की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि देवरिया सदर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों ने आरपीएफ को शिकायत की थी कि स्टेशन पर यात्रियों को किन्नरों द्वारा बेवजह परेशान किया जाता है. इसी शिकायत पर थाना प्रभारी आस मुहम्मद चेकिंग के दौरान प्लेटफॉर्म नम्बर एक पर किन्नरों को ऐसा न करने की चेतावनी दे रहे थे.
इसी दौरान किन्नर उनसे उलझ गए और अचानक कई किन्नर इकट्ठा हो गए. जिसके बाद इंस्पेक्टर पर लाठी-डंडे, कुर्सी व कूड़े वाले प्लास्टिक बकेट से हमला कर दिया गया. ऐसे में थाना प्रभारी ने थाने की तरफ भागकर अपनी जान बचाई. वहीं, इस दौरान जब कई यात्री इंस्पेक्टर को बचाने की कोशिश करने लगे तो किन्नरों ने उनपर भी हमला कर दिया.