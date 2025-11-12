UP: देवरिया में पुलिस कस्टडी से भागे पशु तस्कर का एनकाउंटर, पैर में लगी गोली

उत्तर प्रदेश के देवरिया में पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक वांछित पशु तस्कर घायल हो गया. एक एजेंसी के मुताबिक तस्कर ने एक पुलिस अधिकारी से पिस्तौल छीन ली थी और हिरासत से भागने की कोशिश करते हुए गोली चला दी थी.

पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान परसिया करकटही निवासी दिलीप सोनकर के रूप में हुई है और उसे मंगलवार रात एक विशेष अपराध-विरोधी अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया था. पुलिस ने बताया कि अभियान के दौरान बनकटा थाने की एक पुलिस टीम ने मवेशियों से भरे एक पिकअप ट्रक को रोका और सोनकर को गिरफ्तार कर लिया.

उसके पास से एक देसी पिस्तौल और दो ज़िंदा कारतूस बरामद किए गए. हालांकि, पेट दर्द की शिकायत के बाद मेडिकल जांच के लिए ले जाते समय सोनकर ने दास नरहिया मोड़ के पास पुलिस एस्कॉर्ट को शौच करने का कहकर धोखा दिया.

अधिकारियों ने बताया कि जैसे ही वह वाहन से बाहर निकला, उसने उप-निरीक्षक की पिस्तौल छीन ली और भागने की कोशिश करने से पहले पुलिस टीम पर गोलीबारी कर दी.

क्षेत्राधिकारी (सीओ) संजय कुमार रेड्डी ने कहा कि पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी गोलीबारी की, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लगी और बाद में उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया. उन्होंने आगे बताया कि सोनकर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां पुलिस हिरासत में उसका इलाज चल रहा है.

