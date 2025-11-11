scorecardresearch
 

सीमा पार अवैध हथियारों की तस्करी, सांप्रदायिक दंगों की साजिश... पंजाब पुलिस ने गैंगस्टर-टेरर मॉड्यूल पर कसा शिकंजा

पंजाब पुलिस ने एक बड़े ऑपरेशन में फिरोजपुर से लेकर अमृतसर तक फैले सीमा पार हथियार तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है. पाकिस्तान हैंडलरों से जुड़े दो तस्करों की गिरफ्तारी के बाद एक खतरनाक आतंकी साजिश का खुलासा किया है. टारगेटेड किलिंग और सांप्रदायिक दंगे फैलाने की साजिश रची जा रही थी.

फिरोजपुर में हथियारों का काला कारोबार, अमृतसर तक फैला नेटवर्क बेनकाब. (Photo: X/@@DGPPunjabPolice)
फिरोजपुर में हथियारों का काला कारोबार, अमृतसर तक फैला नेटवर्क बेनकाब. (Photo: X/@@DGPPunjabPolice)

पंजाब से लगे पाकिस्तान की सीमा के आर-पार फैले अवैध हथियारों के नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है. इसमें दो फिरोजपुर और दो अमृतसर से पकड़े गए हैं. पुलिस जांच में सामने आया है कि ये सभी आरोपी पाकिस्तान और यूके में बैठे हैंडलरों के इशारे पर पंजाब में दहशत फैलाने की साजिश रच रहे थे.

पंजाब के पुलिस महानिदेशक (DGP) गौरव यादव ने बताया कि फिरोजपुर जिले के गांव रुहेला हाजी से गुरप्रीत सिंह उर्फ गोरी और फाजिल्का के जलालाबाद से विक्रमजीत सिंह उर्फ विक्की को गिरफ्तार किया गया है. इन दोनों आरोपियों के पास से चार 9MM ग्लॉक पिस्तौल, चार मैगज़ीन और चार जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं.

DGP ने बताया कि जांच में पता चला कि आरोपी विक्रमजीत सिंह का सीधा संबंध पाकिस्तान में बैठे एक तस्कर से था, जो अवैध हथियारों की सप्लाई में लिप्त है. पूछताछ में विक्रमजीत ने कबूल किया है कि उसने अपने पाकिस्तानी हैंडलर के निर्देश पर स्थानीय अपराधियों को हथियार मुहैया कराए. उसकी गिरफ्तारी से सीमा पार नेटवर्क का लिंक मिला है.


इससे पहले AK-47 असॉल्ट राइफल बरामद की गई थी. फिलहाल पुलिस इस नेटवर्क के पीछे छिपे बड़े चेहरों और विदेशी फंडिंग चैनल की जांच कर रही है. फिरोजपुर के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (SSP) भूपिंदर सिंह सिद्धू ने बताया कि पुलिस ने दोनों आरोपियों को बस्ती बूटे वाला से गिरफ्तार किया. उनके पास से दो ग्लॉक पिस्तौल बरामद की गईं.

उनके खुलासे पर दो और पिस्तौल बाद में छापेमारी में मिलीं. जब्त किए गए डिजिटल उपकरणों की टेक्निकल एनालिसिस की जा रही है, ताकि विदेशी हैंडलर और स्थानीय सहयोगियों की पूरी सप्लाई चेन को डिकोड किया जा सके. एसएसपी ने दावा किया कि आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां और बरामदगी होने की संभावना है.

इधर, स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (SSOC), अमृतसर ने काउंटर इंटेलिजेंस (CI), पठानकोट के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया. इसमें राज्य के कई जिलों में सक्रिय एक गैंगस्टर-टेरर मॉड्यूल से जुड़े दो लोगों को गिरफ्तार किया गया. इनकी पहचान गुरदासपुर के बौपुर अफगाना निवासी हरप्रीत सिंह और अमृतसर के गांव मच्छीवाल निवासी नवप्रीत सिंह के रूप में हुई है. 

उनके पास से एक एडवांस्ड 9MM ग्लॉक पिस्तौल, तीन मैगज़ीन और पांच जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं. पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी अपने UK-बेस्ड हैंडलर के निर्देश पर काम कर रहे थे. उसी ने उन्हें हथियार मुहैया कराए और पंजाब के गुरदासपुर, बटाला और अमृतसर इलाकों में खास टारगेट की रेकी करने का काम सौंपा.

DGP ने बताया कि आरोपी राज्य में दहशत फैलाने और सांप्रदायिक दंगे भड़काने के लिए टारगेटेड किलिंग की योजना बना रहे थे. इससे पहले इसी मॉड्यूल के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था, जिनके पास से एक हैंड ग्रेनेड और एक पिस्तौल बरामद हुई थी. अब उसी जांच के सिलसिले में दो और गिरफ्तारियां की गई हैं. आरोपियों से पूछताछ जारी है.
 

