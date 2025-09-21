गोरखपुर में पुलिस मुठभेड़ के बाद 25 हजार का इनामी वांछित पशु तस्कर गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पुलिस मुठभेड़ के बाद 25 हजार के इनामी पशु तस्कर इमरान अली को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी के पैर में गोली लगी है. उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इमरान अली रामपुर और गोरखपुर में 12 आपराधिक मामलों में वांछित था. उससे बरामद किए गए हथियार और इनामी रिकॉर्ड उसके अपराधी नेटवर्क की पोल खोलते हैं.

पुलिस अधीक्षक (दक्षिण) जितेंद्र कुमार ने बताया कि इमरान अली पर रामपुर में 11 और गोरखपुर में एक मामला दर्ज है. उसकी गिरफ्तारी पर पिछले साल से ही 25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था. पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश में थी. शनिवार और रविवार की दरम्यानी रात करीब 2 बजे पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि इमरान बाइक पर आने वाला है.

इसके बाद पुलिस ने इलाके में जाल बिछाया. उसी वक्त इमरान आते हुए दिखा. पुलिस उसे रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसने फरार होने के प्रयास में पुलिस पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिससे उसके पैर में चोट लग गई. मौके का फायदा उठाकर उसका एक साथी अंधेरे का सहारा लेकर भाग निकला. लेकिन इमरान पकड़ा गया.

पुलिस ने मौके से एक मोटरसाइकिल, एक देसी पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है. उसके फरार साथी की तलाश के लिए दबिश दी जा रही है. पुलिस रिकॉर्ड बताते हैं कि इमरान अली 3 नवंबर 2024 से वांछित था. उस दिन बेलघाट क्षेत्र में मवेशियों से भरा एक ट्रक जब्त किया गया था, जिसमें बाद में उसकी संलिप्तता सामने आई थी.

इसी के बाद उसकी गिरफ्तारी पर इनाम घोषित किया गया था. पुलिस गोरखपुर समेत पूरे जिले में पशु तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए विशेष अभियान चला रही है. इमरान अली की गिरफ्तारी उसी सिलसिले की एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है. गौरतलब है कि यह कार्रवाई हाल ही में पिपराइच क्षेत्र में हुए उस बवाल के बाद हुई है, जहां पशु तस्करों ने एक लड़के को गोली मार दी थी.

