पेमेंट मांगा तो दुकानदार को गोली मारकर भागा ग्राहक... जानें देवरिया में क्यों हुआ खूनी खेल

देवरिया में मोबाइल रिपेयर के पैसे मांगने पर मनबढ़ युवकों ने दुकानदार राहुल चौरसिया को गोली मार दी. गोली उसके हाथ से होती हुई पेट में जा लगी. घायल को पहले जिला अस्पताल और फिर बीआरडी मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर रेफर किया गया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है.

पेमेंट की जगह दुकानदार को गोली मारकर भागा ग्राहक (Photo: ai image)
पेमेंट की जगह दुकानदार को गोली मारकर भागा ग्राहक (Photo: ai image)

उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में बुधवार देर शाम एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां मोबाइल रिपेयर के पैसे मांगने पर बाइक सवार मनबढ़ युवकों ने दुकानदार को गोली मार दी और मौके से फरार हो गए. यह वारदात सदर कोतवाली क्षेत्र के चटनी गढ़ही इलाके की है. गोली लगने से घायल दुकानदार की हालत गंभीर बताई जा रही है.

जानकारी के अनुसार, 29 साल का राहुल चौरसिया निवासी लंगड़ी देवरिया की चटनी गढ़ही के पास मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान है. बुधवार शाम वह अपनी दुकान पर काम कर रहा था. इस दौरान दो युवक वहां पहुंचे और अपने मोबाइल की मरम्मत कराई. जब राहुल ने उनसे रिपेयरिंग के पैसे मांगे तो दोनों युवकों से कहासुनी हो गई. विवाद बढ़ने पर राहुल ने मोबाइल वापस देने से मना कर दिया. इसी दौरान एक युवक ने अपने पास मौजूद तमंचे से फायर कर दिया.

गोली राहुल के बाएं हाथ की कलाई से होकर पेट में जा लगी, जिससे वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा. वारदात के बाद दोनों आरोपी बाइक से फरार हो गए. मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत घायल राहुल को महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया. वहां प्राथमिक इलाज के बाद उसे गंभीर हालत में बीआरडी मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर रेफर कर दिया गया.

घटना की सूचना पर सीओ सिटी संजय रेड्डी और सदर कोतवाल विनोद कुमार सिंह भारी पुलिस बल के साथ अस्पताल और मौके पर पहुंचे. फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाए.

सीओ सिटी संजय रेड्डी ने बताया, '12 नवंबर की शाम करीब 6 बजे दो अज्ञात युवकों ने मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान पर काम कर रहे राहुल चौरसिया पर फायर किया. गोली उसके हाथ से होते हुए पेट में लगी है. फिलहाल घायल का इलाज गोरखपुर में चल रहा है और स्थिति सामान्य बताई जा रही है. आरोपियों की पहचान की जा रही है और उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.'

 

 

---- समाप्त ----
