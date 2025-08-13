चीख-पुकार, हर आंख नम... 11 लोगों की सड़क हादसे में मौत के बाद एटा के असरौली गांव में कोहराम, भंडारा कराने गए थे खाटू श्याम

राजस्थान के दौसा जिले में हुए सड़क हादसे में उत्तर प्रदेश के 11 लोगों की मौत हो गई. मृतक एटा के असरौली गांव से पिकअप में सवार होकर खाटूश्याम जी के दर्शन कर लौट रहे थे. तभी सुबह 3-4 बजे के करीब उनकी पिकअप को एक तेज रफ्तार कंटेनर ने टक्कर मार दी. जिसके चलते दर्दनाक हादसा हो गया. इसमें आधा दर्जन कर करीब लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं.

इस दुखद घटना के बाद एटा के असरौली गांव में मातम पसर गया है. गांव में आज चूल्हे नहीं जले हैं. हर कोई नाम आंखों से दुर्घटना की मनहूस घड़ी को कोस रहा है. खाटूश्याम में भंडारा करा कर लौट रहे लोगों को खुद अंदाजा नहीं था कि ये भंडारा उनका आखिरी भंडारा साबित होगा और वो अब कभी जिंदा घर वापस नहीं जा पाएंगे. मरने वाले व घायल लोग लोधी जाति से ताल्लुक रखते हैं.

बताया जा रहा है कि दो पिकअप गाड़ियों में करीब 45 से 46 लोग खाटूश्यामजी के दर्शन के लिए गए थे. सभी ने संयुक्त रूप से भंडारा कराया मगर घर लौटते समय उनके साथ हादसा हो गया. मृतकों में 7 मासूम बच्चे और 4 महिलाएं शामिल हैं. हादसे के बाद गांव असरौली में कोहराम मचा हुआ है. हर घर से चीख-पुकार की आवाजें गूंज रही हैं. पुलिस अधिकारी, नेता, आम लोग सभी पीड़ित परिवारों को सांत्वना देने गांव पहुंच रहे हैं.

Advertisement

एक ही परिवार 4 लोगों की मौत

सबसे दर्दनाक बात यह है कि ज्ञान सिंह के परिवार के 2 बच्चों और 2 महिलाओं सहित 4 सदस्यों की मौत हो गई है. वहीं, फिरोजाबाद के 2 बच्चों की भी जान चली गई है.

उधर, घटना की सूचना मिलते ही एटा के जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह और SSP मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की. जिलाधिकारी ने कहा कि इस दुख की घड़ी में प्रशासन और पुलिस परिजनों के साथ है और हर संभव मदद प्रदान की जाएगी.

मृतकों की हुई पहचान

वहीं, दौसा के एसपी ने बताया कि पिकअप वाहन में सवार लोग खाटूश्याम और सालासर बालाजी मंदिर के दर्शन करने के बाद उत्तर प्रदेश के एटा स्थित अपने गांव लौट रहे थे, तभी मनोहरपुर राजमार्ग पर सुबह करीब 4-5 बजे यह दुर्घटना हुई. इस दुर्घटना में सात बच्चों और चार महिलाओं की मौत हो गई. मृतकों की पहचान- मिष्ठी (1), बाबू (3), पूर्वी (6), लक्ष्य (6), वैष्णवी (7), महक (7), सलोनी (9), शीला (20), प्रियंका (25), सीमा (25) और सोनम (32) के रूप में हुई है.

एसपी ने आगे बताया कि दुर्घटना वाले पिकअप वाहन में 20 लोग सवार थे. आठ घायलों में से एक की हालत गंभीर है. जयपुर के एसएमएस अस्पताल में कुछ घायलों को ले जाया गया था.

Advertisement

डॉ. अनुराग धाकड़ ने कहा, "तीन महिलाओं और तीन बच्चों सहित लगभग 10 घायलों को यहां लाया गया था. इनमें से एक महिला सीमा देवी की मृत्यु हो गई, जबकि उनके पति मनोज आईसीयू में हैं." धाकड़ ने बताया कि तीन लोगों के सिर में चोटें आई हैं, जबकि तीन बच्चों में से एक की हालत गंभीर है.

असरौली गांव में मातम

इस बीच, उत्तर प्रदेश में एटा के असरौली गांव में उस समय सन्नाटा छा गया जब खबर आई कि राजस्थान में हुए एक सड़क हादसे में उसके 11 निवासियों की मौत हो गई. डीएम प्रेम रंजन सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारियों के साथ शोक संतप्त परिवारों से मिलने गए और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया.

शोक संतप्त परिवारों को सांत्वना देने के लिए असरौली में नेताओं, शुभचिंतकों और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. डीएम ने कहा- हमने पीड़ितों के परिजनों की सहायता के लिए एटा से एक टीम दौसा भेजी है. शवों को एटा वापस लाया जाएगा. उधर, इस त्रासदी को देखते हुए, लोधी महासभा ने 16 अगस्त को एटा में होने वाली वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी शोभा यात्रा स्थगित कर दी है.

---- समाप्त ----