scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

इजरायल में विवाद, अलीगढ़ में दहेज की FIR... इलाहाबाद हाईकोर्ट ने NRI बहू को जारी किया नोटिस

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ की NRI बहू द्वारा दर्ज दहेज केस में बुजुर्ग सास-ससुर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. शादी के बाद पति-पत्नी इजरायल में रह रहे थे. कोर्ट ने पाया कि जिस दिन अलीगढ़ में मारपीट का आरोप लगा, बहू राजस्थान में घूम रही थी. कोर्ट ने बहू को नोटिस जारी किया है.

Advertisement
X
Allahabad High Court. (Photo: AI-generated)
Allahabad High Court. (Photo: AI-generated)

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ के एक मामले में बुजुर्ग सास-ससुर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. इजरायल में रह रही बहू ने भारत आकर ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न की एफआईआर दर्ज कराई थी. कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए शिकायतकर्ता बहू को नोटिस जारी कर राज्य सरकार से जवाब मांगा है.

इजरायल में विवाद, अलीगढ़ में एफआईआर

याचिका के मुताबिक, पूनम और केशव देव के बेटे मोहित (IIT खड़गपुर से पीएचडी) की शादी 2021 में प्रिया से हुई थी. शादी के बाद दोनों अमेरिका और फिर इजरायल में रहने लगे. वकील सुनील चौधरी ने बताया कि इजरायल में देर रात पार्टी से आने पर पति की आपत्ति के बाद विवाद शुरू हुआ. इसके बाद बहू ने भारत आकर पति, सास-ससुर और पति के दोस्त के खिलाफ मारपीट और दहेज उत्पीड़न की झूठी एफआईआर दर्ज करा दी.

सम्बंधित ख़बरें

Divorce case
पति से चल रहा तलाक का केस, लिव इन पार्टनर से मांगा हर्जाना, कोर्ट ने किया इनकार 
Allahabad High Court (Photo- ITG)
'धर्म बदल कर SC/ST लाभ लेना संविधान के साथ धोखाधड़ी': इलाहाबाद हाईकोर्ट 
Mathura Idgah Row: SC में Representation पर विवाद 
Alahabad High Court
इलाहाबाद हाईकोर्ट में अब होंगे 230 सीनियर एडवोकेट, लखनऊ बेंच में भी बढ़ी संख्या 
90 वकील बने सीनियर एडवोकेट.(Photo: AI-generated)
इलाहाबाद HC ने 90 वकीलों को दिया वरिष्ठ एडवोकेट का दर्जा, 5 महिला वकील भी शामिल 

राजस्थान में घूम रहे थे, अलीगढ़ में मारपीट का आरोप

बहू ने अपनी शिकायत में अलीगढ़ में जिस दिन मारपीट होने की बात कही है, उस दिन के साक्ष्य बताते हैं कि वह अपने पति के साथ राजस्थान के होटल में रुककर घूम रही थी. शिकायतकर्ता ने खुद इजरायल में भी मारपीट की घटना होना बताया है, जबकि वह वर्तमान में इजरायल में ही पति से अलग रह रही है. याचियों का कहना है कि वे शादी के बाद से ही अपने बेटे और बहू से अलग भारत में रह रहे हैं.

Advertisement

हाईकोर्ट ने बहू से मांगा जवाब

अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए बुजुर्ग सास-ससुर की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है. साथ ही शिकायतकर्ता बहू को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न इस एफआईआर को रद्द कर दिया जाए. कोर्ट ने राज्य सरकार और अन्य विपक्षियों से भी इस मामले में विस्तृत जवाब मांगा है. मामले में पति के आईआईटी दोस्त पीयूष गुप्ता को भी आरोपी बनाया गया है, जिसे कोर्ट ने संज्ञान में लिया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    IPL
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement