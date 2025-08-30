आज नोएडा दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संग करेंगे एयरोस्पेस टेस्ट फैसिलिटी का उद्घाटन

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शनिवार को नोएडा दौरे पर हैं. उनका यह दौरा विशेष रूप से रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्र में हो रहे इनवेस्टमेंट और डेवलपमेंट को लेकर अहम माना जा रहा है. सीएम योगी का मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम प्रशासन की ओर से जारी कर दिया गया है, जिसमें सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.

जानकारी के अनुसार, सीएम योगी का विमान दोपहर 2:45 बजे गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरपोर्ट पर उतरेगा. इसके बाद वह 2:50 बजे हेलिकॉप्टर से नोएडा के लिए रवाना होंगे. उनका हेलिकॉप्टर दोपहर 3:05 बजे नोएडा के सेक्टर-113 स्थित हेलिपैड पर लैंड करेगा. वहां से वह सड़क मार्ग से सेक्टर-81 पहुंचेंगे, जहां ड्रोन और एयरक्राफ्ट इंजन निर्माण करने वाली कंपनी का कार्यक्रम आयोजित किया गया है.

यह भी पढ़ें: योगी आदित्यनाथ ने तोड़ा संपूर्णानंद का रिकॉर्ड, बने यूपी के सबसे लंबे कार्यकाल वाले दूसरे CM

दोपहर 3:30 से 4:30 बजे तक सीएम योगी आदित्यनाथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ एयरक्राफ्ट इंजन और डिफेंस एयरोस्पेस टेस्ट फैसिलिटी के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे. यह शुरुआत नोएडा और उत्तर प्रदेश को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने में अहम मानी जा रही है.

उद्घाटन कार्यक्रम के बाद शाम 4:35 बजे मुख्यमंत्री का काफिला सेक्टर-113 हेलिपैड लौटेगा. फिर 4:40 बजे वह हेलिकॉप्टर से हिंडन एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे और वहां से लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे.

Advertisement

इस दौरे को लेकर प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है. नोएडा पुलिस ने कार्यक्रम स्थलों और मार्गों पर ट्रैफिक व सुरक्षा की विशेष योजना तैयार की है. नोएडा प्राधिकरण और जिला प्रशासन के अधिकारी भी कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहेंगे. माना जा रहा है कि नोएडा रक्षा और एयरोस्पेस उद्योगों का नया हब बनेगा. इससे न केवल निवेश बढ़ेगा, बल्कि रोजगार के अवसर भी खुलेंगे.

---- समाप्त ----