MP की महिला पुलिसकर्मी के पति पर 19 केस, 5 जिलों की पुलिस पड़ी थी पीछे, UP में दबोचा गया

उत्तर प्रदेश की बांदा पुलिस ने एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है, जिसके पीछे 5 जिलों की पुलिस पड़ी हुई थी. पकड़े गए बदमाश की हरकतें सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे. यह पेट्रोल पंप पर जाता, खाली प्लास्टिक की गैलन में तेल डलवाता, फिर सेल्समैन को चकमा देकर फरार हो जाता.

आरोपी इतना शातिर था कि हर जगह नंबर प्लेट बदलकर घटना को अंजाम देता. इसने हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर सहित आसपास के जिलों में सैकड़ों लीटर तेल चुराकर आतंक मचा रखा था. लेकिन बांदा में घटना को अंजाम देते ही पुलिस ने उसे धर दबोचा. पुलिस के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ 19 गंभीर मुकदमे यूपी के कई जिलों में दर्ज हैं. इसकी पत्नी मध्य प्रदेश पुलिस में तैनात है. पुलिस ने CCTV से आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. आरोपी के कब्जे से प्लास्टिक की केन, स्विफ्ट गाड़ी, नगदी बरामद की है.

चिल्ला थाना इलाके में बने पेट्रोल पंप के सेल्समैन ने पुलिस को बताया कि एक स्विफ्ट गाड़ी सवार व्यक्ति ने उनसे 570 लीटर डीजल प्लास्टिक की केन में और 38 लीटर पेट्रोल गाड़ी में डलवाया, जिसके बाद चकमा देकर मौके से फरार हो गया. पुलिस ने केस दर्ज कर CCTV फुटेज से जांच शुरू की.

पुलिस ने मुखबिर तंत्र से आरोपी की पहचान कर गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह फर्जी नंबर लगाकर घटनाओं को अंजाम देता था. उसने हमीरपुर, फतेहपुर सहित कई अन्य जिलों में सैकड़ों लीटर तेल चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 4 फर्जी नंबर प्लेट, स्विफ्ट गाड़ी, प्लास्टिक की केन और 10 हजार रुपए बरामद किए हैं. आरोपी के खिलाफ 19 मुकदमे उन्नाव, अमेठी, रायबरेली, हमीरपुर, फतेहपुर, बांदा में हत्या के प्रयास, लूट, चोरी, NDPS के दर्ज हैं.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी अतुल सिंह उन्नाव जिले का रहने वाला है. उसकी पत्नी मध्य प्रदेश में पुलिस में है. यह बहुत शातिर बदमाश है, इसके पीछे 5 जिलों की पुलिस पड़ी थी.

ASP शिवराज ने बताया कि चिल्ला थाना पुलिस ने एक अतुल सिंह नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो उन्नाव जिले के थाना बिहार इलाके का रहने वाला है. इसके खिलाफ 19 मुकदमे दर्ज हैं, जो उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, हमीरपुर, बांदा सहित अन्य जिलों में गंभीर अपराधों के हैं. इससे पूछताछ करके आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

