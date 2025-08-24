UP: महिला ने अपने दो बच्चे के साथ खाया जहर, तीनों की हुई मौत

उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में एक 28 वर्षीय महिला ने अपने तीन बच्चों में से दो को जहर देकर आत्महत्या कर ली. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. पुलिस अधीक्षक (एसपी) अरुण कुमार सिंह ने बताया कि घटना शनिवार को इटवा दुदैला गांव में हुई.

मृतकों की पहचान ज्योति यादव, एक साल की बुलबुल और तीन साल के चंद्रमा के रूप में हुई है. सिंह ने बताया कि महिला के पांच साल के बेटे दीपचंद्र का इलाज चल रहा है और उसकी हालत गंभीर है. चारों को मझगवां अस्पताल ले जाया गया. जहां शनिवार शाम करीब सात बजे बुलबुल की मौत हो गई.

यह भी पढ़ें: कौशांबी: इंस्टाग्राम पर सुसाइड प्लान पोस्ट... META अलर्ट से बची युवक की जान

आत्महत्या के सही वजहों का पता लगाने के लिए जांच में जुटी पुलिस

ज्योति और चंद्रमा को सतना के एक अस्पताल में रेफर कर दिया गया. जहां करीब एक घंटे बाद उनकी भी मौत हो गई. फिलहाल अभी आत्महत्या के सही कारण का पता लगाने के लिए पुलिस पति के बयान का इंतजार कर रही है. फिलहाल मामले की जानकारी के लिए पड़ोसियों से भी पूछताछ की जा रही है.

Advertisement

पड़ोसियों के अनुसार महिला का पति बब्बू यादव एक टेंपो चालक है. बब्बू से ज्योति ने पैसे मांगा था. जिसको लेकर बब्बू ने उसे डांटा भी था.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----