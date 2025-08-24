UP: महिला ने अपने दो बच्चे के साथ खाया जहर, तीनों की हुई मौत

उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में एक 28 वर्षीय महिला ने अपने तीन बच्चों में से दो को जहर देकर आत्महत्या कर ली. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. पुलिस अधीक्षक (एसपी) अरुण कुमार सिंह ने बताया कि घटना शनिवार को इटवा दुदैला गांव में हुई.
मृतकों की पहचान ज्योति यादव, एक साल की बुलबुल और तीन साल के चंद्रमा के रूप में हुई है. सिंह ने बताया कि महिला के पांच साल के बेटे दीपचंद्र का इलाज चल रहा है और उसकी हालत गंभीर है. चारों को मझगवां अस्पताल ले जाया गया. जहां शनिवार शाम करीब सात बजे बुलबुल की मौत हो गई.
आत्महत्या के सही वजहों का पता लगाने के लिए जांच में जुटी पुलिस
ज्योति और चंद्रमा को सतना के एक अस्पताल में रेफर कर दिया गया. जहां करीब एक घंटे बाद उनकी भी मौत हो गई. फिलहाल अभी आत्महत्या के सही कारण का पता लगाने के लिए पुलिस पति के बयान का इंतजार कर रही है. फिलहाल मामले की जानकारी के लिए पड़ोसियों से भी पूछताछ की जा रही है.
पड़ोसियों के अनुसार महिला का पति बब्बू यादव एक टेंपो चालक है. बब्बू से ज्योति ने पैसे मांगा था. जिसको लेकर बब्बू ने उसे डांटा भी था.
