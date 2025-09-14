scorecardresearch
 

Feedback

UP से 1.40 करोड़ की अवैध विदेशी शराब बरामद, बिहार विधानसभा चुनाव में खपाने की थी तैयारी, दो तस्कर भी गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के चंदौली में पुलिस ने बिहार चुनाव से पहले शराब तस्करी के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है. एसओजी और अलीनगर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक ट्रक से 750 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई, जिसकी कीमत लगभग 1.40 करोड़ रुपये है. शराब को बुरादे की बोरियों के नीचे छुपाकर चंडीगढ़ से बिहार भेजा जा रहा था.

Advertisement
X
ट्रक से 750 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद.(Photo: Uday Gupta/ITG)
ट्रक से 750 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद.(Photo: Uday Gupta/ITG)

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले शराब माफिया सक्रिय हो गए हैं और शराबबंदी वाले राज्य में शराब की सप्लाई बढ़ने लगी है. इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के चंदौली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अवैध अंग्रेजी शराब की भारी खेप बरामद की है. पुलिस ने ट्रक से तकरीबन 750 पेटी अंग्रेजी शराब पकड़ी है, जिसकी कीमत लगभग 1.40 करोड़ रुपये बताई जा रही है. इस मामले में दो तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया है.

बुरादे की बोरियों के नीचे छुपाई थी शराब

पुलिस के मुताबिक, चंदौली पुलिस को गोपनीय सूचना मिली थी कि पंजाब के चंडीगढ़ से एक ट्रक के जरिए शराब बिहार भेजी जा रही है. इस सूचना पर थाना अलीनगर पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने नेशनल हाईवे-19 पर चेकिंग अभियान चलाया. इसी दौरान एक संदिग्ध ट्रक को रोका गया. ट्रक में ऊपर से बुरादे की बोरियां भरी थीं. जब पुलिस ने बोरियों को हटाकर तलाशी ली तो नीचे शराब की सैकड़ों पेटियां छुपी मिलीं.

सम्बंधित ख़बरें

हथियार तस्करों के गैंग का पर्दाफाश, दो इनामी तस्कर गिरफ्तार 
10 हथियार बरामद.(Photo: Uday Gupta/ITG)
जिम संचालक हत्याकांड के फरार आरोपी चढ़े पुलिस हत्थे, असलहा तस्करी का भी खुलासा 
मकान गिरने से पिता-पुत्र की मौत. (Photo: Representational)
बुजुर्ग पिता और जवान बेटे की मौत… आधी रात को भरभरा कर गिरा कच्चा मकान, मलबे से निकाले गए तो थम चुकी थीं सांसें 
घटना की जांच में जुटी पुलिस. (Photo: Representational)
आटा मिल में मशीन में हुआ जोरदार धमाका, एक मजदूर की दर्दनाक मौत, जांच में जुटी पुलिस 
मुस्लिम युवक के घर में मिले शिवलिंग की पूजा करने जुटे श्रद्धालु. (Photo: ITG)
खुदाई में मुस्लिम युवक के घर में मिला शिवलिंग, परिवार ने मंदिर के लिए दान कर दी जमीन 

यह भी पढ़ें: चंदौली में जिम संचालक की गोली मारकर हत्या, बाइक से आए बदमाशों ने मारी गोली

चुनाव में खपाने की थी तैयारी

बरामद की गई शराब को बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों के दौरान ऊंचे दामों पर बेचने की योजना थी. पुलिस जांच में सामने आया है कि शराब को बेहद सुनियोजित तरीके से ट्रक में छुपाकर लाया जा रहा था ताकि चेकिंग के दौरान पकड़ में न आए. शराब माफिया बिहार में चुनावी माहौल का फायदा उठाकर शराब की सप्लाई बढ़ाने की फिराक में थे.

Advertisement

दो तस्कर गिरफ्तार, बाकी की तलाश

पुलिस ने मौके से हरियाणा और पंजाब के रहने वाले दो तस्करों को गिरफ्तार किया है. दोनों से पूछताछ की जा रही है ताकि पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके. एसपी चंदौली आदित्य लांग्हे ने बताया कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और शराब तस्करी के इस गैंग से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में टीम गठित कर दी गई है.

चंदौली

पुलिस की सख्ती से माफियाओं में हड़कंप

चंदौली एसपी ने कहा कि जिले में शराब तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है. इससे पहले भी पुलिस ने कई बार भारी मात्रा में शराब की खेप पकड़ी है. उन्होंने कहा कि चुनावी सीजन में शराब माफिया सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन पुलिस की सख्ती से उनका खेल बेनकाब होता रहेगा.

शराबबंदी के बाद भी जारी तस्करी

गौरतलब है कि बिहार में शराबबंदी लागू हुए एक दशक से अधिक समय बीत चुका है. इसके बावजूद अन्य राज्यों से शराब की तस्करी का सिलसिला थम नहीं रहा है. चुनाव जैसे मौकों पर इसकी डिमांड और बढ़ जाती है, जिसका फायदा उठाने के लिए माफिया हर बार नए तरीके अपनाते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement