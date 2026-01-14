scorecardresearch
 
गाजियाबाद में जले हुए ऑटो में मिला नर कंकाल, हत्या की आशंका, खौफ में लोग

गाजियाबाद के लोनी इलाके में बुधवार सुबह एक जले हुए ऑटो के अंदर नर कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई. ट्रॉनिका सिटी थाना क्षेत्र के सेक्टर डी वन में हुई इस घटना के बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू की. शव और ऑटो की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं.

जले हुए ऑटो में मिला नर कंकाल (Photo: Screengrab)
गाजियाबाद के लोनी इलाके में बुधवार सुबह एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया. ट्रॉनिका सिटी थाना क्षेत्र के औद्योगिक सेक्टर डी वन में सड़क किनारे खड़े एक जले हुए ऑटो के अंदर नर कंकाल में तब्दील हो चुका शव मिलने से हड़कंप मच गया.

स्थानीय लोगों के अनुसार सुबह टहलने निकले लोगों की नजर सड़क किनारे खड़े जले हुए ऑटो पर पड़ी. जब पास जाकर देखा गया तो ऑटो के भीतर पूरी तरह जला हुआ शव दिखाई दिया. इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही ट्रॉनिका सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी.

जले हुए ऑटो में मिला नर कंकाल

ऑटो पूरी तरह जलकर खाक हो चुका था और उसके अंदर पड़ा शव भी बुरी तरह झुलसकर कंकाल में बदल चुका था. शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि अज्ञात लोगों ने पहले व्यक्ति की हत्या की और बाद में सबूत मिटाने के इरादे से शव को ऑटो सहित आग के हवाले कर दिया.

घटना की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया. टीम ने जले हुए ऑटो और आसपास के इलाके से साक्ष्य एकत्र किए. पुलिस अब शव और ऑटो की शिनाख्त कराने में जुटी है. इसके साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है ताकि वारदात से जुड़े सुराग मिल सकें.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

इस घटना के बाद से लोनी क्षेत्र में लोगों के बीच डर का माहौल है. हाल के दिनों में इलाके में लगातार आपराधिक घटनाएं सामने आने से कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं. फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. एसीपी लोनी सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है और जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा.

