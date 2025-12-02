scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'वापस आ जाऊं...', 20 मिनट में शादी तोड़ने वाली दुल्हन बोली, दूल्हे ने कहा- 5 लाख बर्बाद, मुंह दिखाने लायक नहीं बचा

देवरिया में शादी के 20 मिनट बाद ससुराल छोड़ने वाली दुल्हन ने दूल्हे को फोन कर वापस आने की इच्छा जताई. दूल्हे ने साफ इनकार कर दिया. पीड़ित दूल्हे ने बताया कि इस घटना से उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई है और शादी में उसके ₹5 लाख बर्बाद हो गए. उसने कहा कि अब वह समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहा.

Advertisement
X
देवरिया की शादी में दूल्हा-दुल्हन के बीच विवाद (Representational Photo)
देवरिया की शादी में दूल्हा-दुल्हन के बीच विवाद (Representational Photo)

यूपी के देवरिया में शादी के 20 मिनट बाद ही ससुराल छोड़कर गई दुल्हन ने अब दूल्हे को फोन कर वापस आने की इच्छा जताई है. हालांकि, दूल्हे ने साफ इनकार कर दिया है. दूल्हे का कहना है कि इस घटना से उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई है और शादी में 5 लाख रुपये बर्बाद हो गए हैं. वह अब समाज में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा है.

दूल्हा बोला- 'इज्जत मिट्टी में मिल गई, 5 लाख बर्बाद'

पीड़ित दूल्हे ने आजतक पर फोन से हुई बातचीत में बताया कि 27 नवंबर को लड़की ने उसे फोन किया था और दुबारा आने की बात कही थी. इस पर उसने साफ तौर पर मना कर दिया. दूल्हे ने दुख जताते हुए कहा कि "अब कुछ बचा नहीं है, सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई है. मैं समाज में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा हूं." उसने बताया कि वह बनिया विरादरी से है और भलुअनी चौराहे पर उसकी भुजा की दुकान है. इस शादी में उसके 5 लाख रुपये बर्बाद हो गए हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Accident on national highway in baitalpur deoria
CCTV: तेज रफ्तार बाइक ने मारी जोरदार टक्कर, हवा में उछलकर ग‍िरी महिला 
Wedding procession taken out by e-rickshaw in Deoria (Photo- ITG)
दूल्हे के पास कार बुक करने के नहीं थे पैसे, 30 ई-रिक्शा लेकर पहुंच गए दोस्त, फिर... 
विदाई के बाद ससुराल पहुंची दुल्हन, सिर्फ 20 मिनट रही और टूट गई शादी 
दबंगों ने युवक को बेरहमी से पीटा. (Photo: Representational )
UP: देवरिया में दबंगों ने युवक को चप्पलों और बेल्ट से पीटा, फिर थूक चाटने को भी किया मजबूर 
Deoria SP Sanjeev Suman (Photo- Screengrab)
'... तो लाठी से पीट-पीट कर सुधार देंगे', देवरिया के एसपी का VIDEO वायरल  

ससुराल पहुंची दुल्हन ने 20 मिनट में बुलाया डायल 112

दूल्हे ने बताया कि उसकी शादी 25 नवंबर को तय थी और 26 नवंबर को दुल्हन विदा होकर ससुराल पहुंची. मुहल्ले की महिलाएं जब चेहरा दिखाई की रस्म के लिए पहुंची थीं, तभी अचानक दुल्हन ने अपने घरवालों को फोन कर दिया कि वह अब यहां नहीं रहेगी. ससुराल वाले भौंचक रह गए और उन्होंने बदनामी का हवाला देकर उसे बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी. उसने डायल 112 और वकील को फोन कर बुला लिया.

Advertisement

यह भी पढ़ें: UP: विदाई के बाद ससुराल पहुंची दुल्हन, सिर्फ 20 मिनट रही और टूट गई शादी, हैरान कर देगी वजह

पंचायत में टूटी शादी, दूल्हे का बहुभोज भी हुआ बर्बाद

लड़की के परिवार वाले भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने भी अपनी बेटी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी. अंत में, पंचायत हुई. लिखापढ़ी में कोई कानूनी कार्रवाई न करने की बात कहते हुए दोनों पक्षों ने एक-दूसरे का सामान वापस लौटा दिया और शादी टूट गई. दुल्हन अपने परिवार के साथ वापस लौट गई. दूल्हे ने बताया कि 28 नवंबर को घर पर बहु भोज कार्यक्रम की सारी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन लड़की के इनकार से सब बर्बाद हो गया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महाराष्ट्र निकाय चुनाव
    संसद शीतकालीन सत्र लाइव
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement