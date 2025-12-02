'वापस आ जाऊं...', 20 मिनट में शादी तोड़ने वाली दुल्हन बोली, दूल्हे ने कहा- 5 लाख बर्बाद, मुंह दिखाने लायक नहीं बचा

यूपी के देवरिया में शादी के 20 मिनट बाद ही ससुराल छोड़कर गई दुल्हन ने अब दूल्हे को फोन कर वापस आने की इच्छा जताई है. हालांकि, दूल्हे ने साफ इनकार कर दिया है. दूल्हे का कहना है कि इस घटना से उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई है और शादी में 5 लाख रुपये बर्बाद हो गए हैं. वह अब समाज में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा है.

और पढ़ें

दूल्हा बोला- 'इज्जत मिट्टी में मिल गई, 5 लाख बर्बाद'

पीड़ित दूल्हे ने आजतक पर फोन से हुई बातचीत में बताया कि 27 नवंबर को लड़की ने उसे फोन किया था और दुबारा आने की बात कही थी. इस पर उसने साफ तौर पर मना कर दिया. दूल्हे ने दुख जताते हुए कहा कि "अब कुछ बचा नहीं है, सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई है. मैं समाज में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा हूं." उसने बताया कि वह बनिया विरादरी से है और भलुअनी चौराहे पर उसकी भुजा की दुकान है. इस शादी में उसके 5 लाख रुपये बर्बाद हो गए हैं.

ससुराल पहुंची दुल्हन ने 20 मिनट में बुलाया डायल 112

दूल्हे ने बताया कि उसकी शादी 25 नवंबर को तय थी और 26 नवंबर को दुल्हन विदा होकर ससुराल पहुंची. मुहल्ले की महिलाएं जब चेहरा दिखाई की रस्म के लिए पहुंची थीं, तभी अचानक दुल्हन ने अपने घरवालों को फोन कर दिया कि वह अब यहां नहीं रहेगी. ससुराल वाले भौंचक रह गए और उन्होंने बदनामी का हवाला देकर उसे बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी. उसने डायल 112 और वकील को फोन कर बुला लिया.

Advertisement

यह भी पढ़ें: UP: विदाई के बाद ससुराल पहुंची दुल्हन, सिर्फ 20 मिनट रही और टूट गई शादी, हैरान कर देगी वजह

पंचायत में टूटी शादी, दूल्हे का बहुभोज भी हुआ बर्बाद

लड़की के परिवार वाले भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने भी अपनी बेटी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी. अंत में, पंचायत हुई. लिखापढ़ी में कोई कानूनी कार्रवाई न करने की बात कहते हुए दोनों पक्षों ने एक-दूसरे का सामान वापस लौटा दिया और शादी टूट गई. दुल्हन अपने परिवार के साथ वापस लौट गई. दूल्हे ने बताया कि 28 नवंबर को घर पर बहु भोज कार्यक्रम की सारी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन लड़की के इनकार से सब बर्बाद हो गया.

---- समाप्त ----