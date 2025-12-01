UP: विदाई के बाद ससुराल पहुंची दुल्हन, सिर्फ 20 मिनट रही और टूट गई शादी, हैरान कर देगी वजह

उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां शादी के बाद दुल्हन ससुराल तो पहुंची, लेकिन महज 20 मिनट रहने के बाद ही उसने पति के साथ रहने से साफ इनकार कर दिया. दुल्हन ने तुरंत मायके जाने की जिद कर दी, जिसके बाद दोनों पक्षों में घंटों पंचायत चलती रही.

जानकारी के अनुसार, भलुअनी नगर पंचायत क्षेत्र के रहने वाले एक युवक की शादी सलेमपुर नगर पंचायत की एक युवती से तय हुई थी. 25 नवंबर को देवरिया के एक मैरिज हॉल में बारात पहुंची. लड़की पक्ष ने बारातियों का स्वागत किया और द्वार पूजा तथा जयमाल की रस्म के बाद पूरे हिंदू रीति-रिवाज से शादी संपन्न हुई.

ससुराल पहुंचते ही मायके जाने की जिद

अगली सुबह 26 नवंबर को दुल्हन अपने ससुराल पहुंची. महिलाएं उसे गाड़ी से उतारकर घर के अंदर ले गईं और चेहरा दिखाई की रस्म शुरू हुई. इसी दौरान दुल्हन अचानक बाहर आ गई और ससुराल में न रहने की बात कहने लगी. उसने तुरंत मायके वालों को बुलाने पर जोर दिया.

ससुराल पक्ष और पति ने उसे काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी. कुछ देर बाद लड़की पक्ष के लोग भी पहुंच गए. उन्होंने भी समझाने की कोशिश की, लेकिन दुल्हन अपने फैसले पर अड़ी रही. करीब पांच घंटे तक पंचायत चली और आखिरकार दुल्हन ने ससुराल वालों के व्यवहार को कारण बताते हुए पति के साथ रहने से इनकार कर दिया.

आपसी समति से दोनों दोनों पक्ष हुए अलग

पंचायत में निर्णय हुआ कि दोनों पक्ष एक-दूसरे को दिया गया सामान वापस कर देंगे. इसके बाद दुल्हन अपने परिवार के साथ मायके चली गई और शादी टूट गई. भलुअनी थाना प्रभारी प्रदीप पांडेय ने बताया कि मामला डायल 112 तक पहुंचा था, लेकिन थाने में कोई केस दर्ज नहीं हुआ. पंचायत में ही दोनों पक्ष आपसी सहमति से अलग हो गए.



