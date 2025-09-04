'मेरी बेटी मेमना नहीं बल्कि शेर है, उसने सपाइयों को भगाया', 'टोटी' विवाद पर BJP विधायक केतकी सिंह का पलटवार

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की बांसडीह सीट से बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने 'टोटी' वाले बयान पर समाजवादी पार्टी को फिर घेरा है. उन्होंने अपने आवास के बाहर प्रदर्शन करने वाली सपा महिला कार्यकर्ताओं पर भी पलटवार किया है. केतकी सिंह ने अपनी को शेरनी बताया है.

'सपा कार्यकर्ताओं ने बेटी को डराने की कोशिश की'

बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने सपा महिला सभा द्वारा बीते दिन लखनऊ आवास पर किए गए प्रदर्शन को 'कायराना' बताया. उन्होंने आरोप लगाया कि सपा कार्यकर्ताओं ने उनकी 16 साल की बेटी विभावरी सिंह को डराने और परेशान करने की कोशिश की. केतकी सिंह ने कहा कि उनकी बेटी कोई 'मेमना नहीं बल्कि शेर है' और उसने अपनी 'शेर जैसी दहाड़' से सपा कार्यकर्ताओं को भगाया. उन्होंने कहा कि वह इस मामले में अपने प्रदेश अध्यक्ष, संगठन और मुख्यमंत्री से मिलकर आगे की रणनीति तय करेंगी.

'चोर की दाढ़ी में तिनका'

केतकी सिंह ने 'टोटीचोर' मामले पर भी बयान दिया. उन्होंने कहा, 'चोर की दाढ़ी में तिनका'. केतकी ने कहा कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, इसके बावजूद सपा के लोग 'तनतना गए' और उन्हें आग लग गई. उन्होंने कहा कि इससे साफ हो जाता है कि चोरी किसने की. केतकी सिंह ने सपा पर तीखा हमला जारी रखा और कहा कि ऐसे प्रदर्शन से उनकी आवाज दबाई नहीं जा सकती.

'अब आगे की दिशा तय करुंगी'

बीजेपी विधायक ने कहा कि वह अब इस मामले में कानूनी कार्रवाई की दिशा में आगे बढ़ेंगी. उन्होंने कहा कि वह जल्द ही अपने प्रदेश अध्यक्ष, संगठन के नेताओं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर इस प्रदर्शन पर चर्चा करेंगी और तय करेंगी कि इन लोगों के खिलाफ क्या करना चाहिए. उन्होंने फिर से दोहराया कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस तरह की हरकतों से उनकी आवाज नहीं दबा सकते हैं.

आपको बता दें कि केतकी सिंह के 'टोटीचोर' वाले बयान पर बुधवार को लखनऊ स्थित उनके आवास पर सपाइयों ने प्रदर्शन किया था. इस दौरान उनकी पुलिस से हल्की झड़प हो गई थी. इसके बाद केतकी की बेटी विभावरी सिंह ने वीडियो जारी कर सपा पर तीखा हमला बोला. विभावरी ने कहा कि अगर प्रदर्शन करना था तो बलिया में करो, जहां उनकी मां हैं, यहां लखनऊ में क्यों उसे डराने का प्रयास हो रहा है. विभावरी ने चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर मुझे हुआ तो मेरी मां फाड़ कर रख देंगी.

