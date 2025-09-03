scorecardresearch
 

Feedback

'...तो मेरी मां इनको बीच से फाड़ देंगी', सपा पर भड़कीं BJP विधायक केतकी सिंह की बेटी, घर के बाहर प्रदर्शन से थीं नाराज

भाजपा विधायक केतकी सिंह की बेटी ने समाजवादी पार्टी (सपा) के कार्यकर्ताओं को एक वीडियो के जरिए कड़ी चेतावनी दी है. यह चेतावनी तब आई जब सपा कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव पर दिए गए केतकी सिंह के बयान को लेकर उनके घर के बाहर प्रदर्शन किया.

Advertisement
X
बीजेपी विधायक केतकी सिंह की बेटी ने सपा पर बोला हमला (Photo: ITG)
बीजेपी विधायक केतकी सिंह की बेटी ने सपा पर बोला हमला (Photo: ITG)

यूपी के बलिया की बांसडीह से भाजपा विधायक केतकी सिंह ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधा. उन्होंने अखिलेश यादव पर 'टोटी' से लेकर सैफई में 'नाच' तक पर सवाल उठाते हुए तंज कसा. विधायक ने विपक्ष को कमजोर बताते हुए कहा कि उन्हें बादाम खाने की जरूरत है, क्योंकि वे सो-सो कर हमला करते हैं. इस बयान के बाद बलिया से लखनऊ तक राजनीतिक हलचल तेज हो गई. समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में केतकी सिंह के आवास के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया. जिसपर अब केतकी की बेटी विभावरी सिंह ने तीखा बयान दिया है. 

विधायक की बेटी ने दिया करारा जवाब

प्रदर्शन के दौरान विधायक के घर पर हंगामा हुआ, जिसके बाद उनकी नाबालिग बेटी विभावरी सामने आईं. उन्होंने कहा कि आज मेरे घर के सामने बहुत भीड़ आई थी और नारेबाजी कर रही थी क्योंकि मेरी मां ने कल एक बयान दिया था. इन लोगों को लगता है कि वे एक 16 साल की लड़की को डराकर राजनीति कर लेंगे. अगर यही इन लोगों को सरकार में सिखाया गया है तो यह गलत है. 

सम्बंधित ख़बरें

बिहार चुनाव से पहले BJP का रणनीतिक मंथन, न्यूज़रूम में देखें बड़ी ख़बरें  
amit shah bihar elections bjp leaders meeting
बिहार चुनाव पर मंथन: कल मोदी ने चुनावी एजेंडा सेट किया, आज अमित शाह निकालेंगे सीट शेयरिंग का फॉर्मूला 
Amit Malviya Kota Neelima
अब पवन खेड़ा की पत्नी के दो वोटर आईडी पर अमित मालवीय ने घेरा 
दंगल: बिहार चुनाव में डेढ़ करोड़ 'जीविका' दीदी किसको जिंदाबाद करने वाली हैं?  
Clash between BJP-Congress workers in Etawah (Photo: ITG)
इटावा, लखीमपुर समेत कई जिलों में आमने-सामने आए भाजपाई और कांग्रेसी, चले ईंट-पत्थर 

विभावरी सिंह ने कहा कि सपा के लोग मेरे को कुछ ना बोलें, अगर बोलना ही है तो बलिया जाएं, जहां मेरी मां हैं, जहां की वो विधायक हैं. वहां जाकर बोलें तो ठीक भी लगता है. एक 16 साल की लड़की जो घर पर अकेली है, उसे डराना कहां की राजनीति है. वैसे भी ये लोग कुछ भी कर लें, ना मैं डरूंगी ना ही मेरी मां. 

Advertisement

विभावरी सिंह यहीं नहीं रुकी. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि आप लोग जितना मेरे को डराएंगे, मुझे कुछ नहीं होगा. साथ ही प्रदर्शनकारियों को चेतावनी दी कि अगर आप लोग मेरे ऊपर उंगली भी उठाएंगे तो मां उन लोगों को बीच से फाड़ देंगी. 

केतकी सिंह का बयान 

उधर, लखनऊ में अपने आवास पर समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन को लेकर बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने पलटवार किया है. केतकी सिंह ने कहा- 'सपा के गुंडे मुझे डरा नहीं सकते.' उन्होंने सवाल उठाया कि जब वह बलिया में थीं तो लखनऊ में उनके घर पर प्रदर्शन क्यों हुआ. भाजपा विधायक ने बताया कि उनकी बच्ची आज स्कूल नहीं गई, उसने रोते हुए उन्हें डर का एहसास बताया. 

केतकी सिंह ने सपा कार्यकर्ताओं को "डरपोक और कायर" कहते हुए चुनौती दी कि अगर लड़ना था तो उनकी बच्ची से नहीं बल्कि उनसे लड़ते. उन्होंने ऐलान किया कि वह लखनऊ आ रही हैं और प्रदर्शनकारियों को जवाब देंगी. देखें वीडियो- 

आपको बता दें कि केतकी सिंह की बेटी ने सपा को चेतावनी देते हुए कहा- "मैं विधायक केतकी सिंह की बेटी हूं. आज हमारे घर के सामने बहुत सारे लोग नारेबाजी कर रहे थे. क्योंकि, कल मेरी मां ने अखिलेश यादव को लेकर एक बयान दे दिया था. इन लोगों को ऐसा लगता है कि ये लोग एक 16 साल की बच्ची को डराकर अपनी राजनीति चमका लेंगे. लेकिन मैं इनको बता दूं कि ये मुझे डरा नहीं पाएंगे. अगर इन लोगों ने मेरे ऊपर उंगली भी उठा दी तो मेरी मां इनको बीच से फाड़ देंगी." 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement