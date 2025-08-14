जन्मदिन बना मातम का दिन: झांसी में केक लेने जा रहे युवक की सड़क हादसे में मौत, परिवार का इकलौता बेटा था मृतक

उत्तर प्रदेश के झांसी में जन्मदिन की खुशियां मातम में बदल गईं, जब 20 वर्षीय युवक सुमित की जन्मदिन वाले दिन ही सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई. यह हृदयविदारक घटना झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के चित्रा चौराहे के पास घटी, जब सुमित अपने दोस्त के साथ केक लेने जा रहा था.

केक लेने निकला, मौत बनकर आई स्कूटी की टक्कर

जानकारी के मुताबिक, नैनागढ़ निवासी सुमित मजदूरी करता था और वह अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था. उसकी तीन बहनें हैं, जिनमें से दो की शादी हो चुकी है. 13 अगस्त को उसका जन्मदिन था और रात 12 बजे घर पर केक काटकर दोस्तों और परिवार के साथ जश्न मनाने की तैयारी थी.

रात करीब 11:45 बजे सुमित अपने दोस्त अंकित के साथ बाइक से इलाइट चौराहा के पास केक लेने जा रहा था. जैसे ही वह चित्रा चौराहे के पास सामुदायिक शौचालय के नजदीक पहुंचा, पीछे से तेज रफ्तार स्कूटी ने जोरदार टक्कर मार दी।. टक्कर लगते ही दोनों युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए.

अस्पताल पहुंचने से पहले बुझ गई जिंदगी

घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस की मदद से दोनों को झांसी मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने सुमित को मृत घोषित कर दिया. वहीं, अंकित की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज जारी है.

Advertisement

परिवार में कोहराम, मां-बाप का रो-रोकर बुरा हाल

बेटे की मौत की खबर मिलते ही घर में मातम पसर गया. मृतक के चाचा दिनेश कुमार ने बताया, "उसका जन्मदिन था. रात 12 बजे केक काटना था. वह दोस्तों को बुलाने और केक-सामान लेने इलाइट चौराहा जा रहा था, तभी चित्रा चौराहे के पास स्कूटी ने टक्कर मार दी. अस्पताल पहुंचते-पहुंचते उसकी मौत हो गई."

पुलिस जांच में जुटी

पुलिस क्षेत्राधिकारी लक्ष्मीकांत ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----