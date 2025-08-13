scorecardresearch
 

Feedback

JCB से बड़े-बड़े गड्ढे खोदकर दफनाए जा रहे मुर्गे-मुर्गियां, चिकन-अंडों की बिक्री पर तीन हफ्ते का बैन... यूपी के इस जिले में बर्ड फ्लू का खौफ

बर्ड फ्लू संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए मृत पक्षियों को बड़े गड्ढों में डालकर दफनाया जा रहा है. सुरक्षा मानकों के तहत इन गड्ढों को चूने और केमिकल से ढकने की प्रक्रिया भी अपनाई जा रही है, ताकि वायरस के फैलाव को पूरी तरह से रोका जा सके. प्रशासन ने प्रभावित पोल्ट्री फार्म के एक किलोमीटर के दायरे को सील कर दिया है.

Advertisement
X
JCB से गड्ढे खोदकर मृृत मुर्गे-मुर्गियों को दफनाया जा रहा है (Photo- ITG)
JCB से गड्ढे खोदकर मृृत मुर्गे-मुर्गियों को दफनाया जा रहा है (Photo- ITG)

देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू (एवियन इन्फ्लूएंजा) ने खौफ पैदा कर दिया है. उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में इसका सबसे बड़ा असर देखने को मिला, जहां सीहोर गांव के एक पोल्ट्री फार्म में एच5 वायरस के प्रकोप से अब तक करीब 15,000 मुर्गे-मुर्गियों की मौत हो चुकी है. हालात इतने गंभीर हैं कि मृत पक्षियों को बड़े गड्ढों में डालकर दफनाया जा रहा है, जबकि पूरे जिले में चिकन और अंडे की बिक्री पर तीन हफ्ते की रोक लगा दी गई है.

बरेली के भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (IVRI) और भोपाल की हाई-सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी (HSADL) में भेजे गए नमूनों में एच5 वायरस की पुष्टि हुई है. इसके बाद प्रशासन ने प्रभावित पोल्ट्री फार्म के एक किलोमीटर के दायरे को सील कर दिया है, जबकि 10 किलोमीटर का क्षेत्र निगरानी जोन घोषित किया गया है. इस दायरे में किसी भी तरह की पोल्ट्री गतिविधियों और पोल्ट्री उत्पादों के परिवहन पर सख्त रोक है.

1

सम्बंधित ख़बरें

Minister Baldev Singh Aulakh (left), BJP candidate Vikas Sharma (centre) and Aulakh's daughter Sukhman (right)
यूपी के मंत्री की बेटी उत्तराखंड में कांग्रेस की ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी, BJP कैंडिडेट ने लगाए ये आरोप 
Rampur by-election: Akhilesh Yadav makes serious allegations against the Election Commission.
रामपुर उपचुनाव में 'वोटों की डकैती' का आरोप, अखिलेश ने EC पर उठाए सवाल 
धराली आपदा में फंस गए थे रामपुर के चार लोग. (Photo: ITG)
'कुछ ही पलों में आवाज आने लगी, जैसे...' धराली आपदा में फंसे रहे रामपुर के लोगों ने सुनाई आपबीती 
विजय पाल की मौत ने घर वालों को झकझोर दिया (Photo: ITG)
चाची से इश्क में पागल हुआ भतीजा, घर वालों ने नकारा रिश्ता तो खा लिया जहर 
Rampur Sanju brutality hung his 8-month-old son
दहेज के ल‍िए मासूम को उल्टा लटकाकर गांव में घुमाया 

बड़े पैमाने पर दफनाई जा रही मुर्गियां

संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए मृत पक्षियों को बड़े गड्ढों में डालकर दफनाया जा रहा है. सुरक्षा मानकों के तहत इन गड्ढों को चूने और केमिकल से ढकने की प्रक्रिया भी अपनाई जा रही है, ताकि वायरस के फैलाव को पूरी तरह से रोका जा सके.

जिला प्रशासन की सख्ती

Advertisement

जिलाधिकारी और एसपी के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम लगातार निगरानी कर रही है. जिला और तहसील स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके. प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने, अफवाहों से बचने और सहयोग करने की अपील की है.

3

सीएम योगी का अलर्ट और राज्यव्यापी सख्ती

बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश में चिड़ियाघरों, पक्षी विहारों, राष्ट्रीय उद्यानों, वेटलैंड्स और गौशालाओं में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के आदेश दिए हैं. उन्होंने सभी स्थानों पर नियमित सैनिटाइजेशन, पशु-पक्षियों की स्वास्थ्य जांच और स्टाफ को पीपीई किट से लैस करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही, पोल्ट्री फार्मों की सघन निगरानी और पोल्ट्री उत्पादों की आवाजाही पर सख्त नियंत्रण की बात भी कही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement