'इतनी स्वार्थी महिला मैंने जीवन में नहीं देखी', प्रतीक यादव ने पत्नी अपर्णा यादव को लेकर किया पोस्ट!

उत्तर प्रदेश में सोमवार को राजनीतिक हलचल मच गई, जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव के नाम से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुआ. इस पोस्ट में प्रतीक ने अपनी पत्नी और बीजेपी नेता अपर्णा यादव पर परिवार बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह उनसे जल्द तलाक लेना चाहते हैं.

पोस्ट में क्या लिखा था?

इंस्टाग्राम अकाउंट @iamprateekyadav से साझा किए गए पोस्ट में प्रतीक ने अपर्णा यादव को “स्वार्थी महिला” बताया और आरोप लगाया कि उन्होंने उनके पारिवारिक रिश्ते खराब कर दिए. पोस्ट में कहा गया कि वह जल्द तलाक लेना चाहते हैं और अपर्णा केवल प्रसिद्ध और प्रभावशाली बनने में रुचि रखती हैं. प्रतीक ने यह भी लिखा कि उनका मानसिक स्वास्थ्य बहुत खराब है और अपर्णा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता.

पोस्ट में लिखा गया, “एक स्वार्थी महिला ने मेरा परिवार बर्बाद कर दिया. मैं जल्द ही उनसे तलाक लेने वाला हूं. उन्हें केवल प्रसिद्ध और प्रभावशाली बनने में दिलचस्पी है. अभी मेरा मानसिक स्वास्थ्य बहुत खराब है और उन्हें परवाह नहीं है. मुझे उनके साथ शादी करने की दुर्भाग्यशाली स्थिति का सामना करना पड़ा.” पोस्ट वायरल होने के बाद राजनीतिक और सामाजिक हल्कों में चर्चा तेज हो गई. हालांकि, पोस्ट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं हुई है.

अब तक प्रतीक यादव और अपर्णा यादव दोनों की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. न ही समाजवादी पार्टी और न ही भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले पर कोई टिप्पणी की है.

प्रतीक और अपर्णा यादव के बारे में

प्रतीक यादव साधना गुप्ता के पुत्र हैं, जो मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी थीं. प्रतीक की अपर्णा यादव से लव मैरिज हुई थी, जो उत्तराखंड की राजनीतिक परिवार से हैं. अपर्णा ने 2022 में बीजेपी जॉइन की और तब से राजनीतिक और सामाजिक अभियानों में सक्रिय हैं. वह उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष भी हैं. उनकी शादी अक्सर सार्वजनिक ध्यान का केंद्र रही, क्योंकि दोनों की राजनीतिक पृष्ठभूमि अलग है.

परिवार ने सोशल मीडिया पर बिना पुष्टि किए दावों के प्रति सतर्क रहने का आग्रह किया और कहा कि सत्यापन पूरा होने और आधिकारिक बयान जारी होने के बाद ही पूरी स्पष्टता मिलेगी.

