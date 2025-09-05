भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे पहुंचे अयोध्या... भव्य राम मंदिर के करेंगे दर्शन

भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे आज सुबह अयोध्या पहुंचे. वह विशेष विमान से अयोध्या एयरपोर्ट पर उतरे, जहां उनका स्वागत उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सूर्य प्रताप शाही, अयोध्या के महापौर गिरीश पति त्रिपाठी, स्थानीय विधायक वेद प्रकाश गुप्ता समेत वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने किया.

एजेंसी के अनुसार, भूटान के प्रधानमंत्री के इस दौरे को खास माना जा रहा है, क्योंकि उनके कार्यक्रम में श्रीराम जन्मभूमि परिसर जाकर भव्य राम मंदिर के दर्शन करना शामिल है. सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए अयोध्या में पुलिस-प्रशासन की ओर से विशेष इंतजाम किए गए हैं.

अयोध्या एयरपोर्ट से राम मंदिर तक के मार्ग पर चाक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है और स्वागत की तैयारियां भी दिखीं. भूटान के प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान स्थानीय प्रशासन ने सभी व्यवस्थाओं को चुस्त-दुरुस्त रखा.

भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे की यह यात्रा भारत और भूटान के पारंपरिक रिश्तों की गहराई और विश्वास को भी दर्शाती है. राम मंदिर के दर्शन के बाद प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे के अन्य कार्यक्रम भी तय हैं, जिनमें स्थानीय गणमान्य लोगों से मुलाकात शामिल है. प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, उनके दौरे के मद्देनजर पूरी तैयारी कर ली गई थी, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा न हो.

