इधर हुई सीएम योगी की एंट्री, उधर दौड़ पड़े DM-SP... बस्ती के अधिकारियों का VIDEO VIRAL

बस्ती में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे के दौरान एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला. दरअसल, मुख्यमंत्री के आने से ठीक पहले जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्सना और पुलिस अधीक्षक अभिनंदन सड़क पर तेज दौड़ लगाते नजर आए. उनकी दौड़ का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

बस्ती के डीएम-एसपी का वीडियो वायरल (Photo- Screengrab)
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बस्ती दौरे के दौरान एक दिलचस्पप नजारा दिखा. मुख्यमंत्री के आगमन से ठीक पहले जिलाधिकारी (डीएम) कृतिका ज्योत्सना और पुलिस अधीक्षक (एसपी) अभिनंदन सड़क पर तेज दौड़ लगाते नजर आए. डीएम-एसपी की दौड़ का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बस्ती में सोमवार को यह घटना हुई. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिले के नंदा बाबा के मृत्योपरांत श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने आए थे. मुख्यमंत्री योगी के आगमन से ठीक पहले डीएम कृतिका ज्योत्सना और एसपी अभिनंदन दौड़ लगाते दिखे.  

दरअसल, मुख्यमंत्री को सभा स्थल तक जल्द पहुंचाने के लिए डीएम दौड़कर अपनी गाड़ी में बैठीं. यह दृश्य देखकर हर कोई चौंक गया, और डीएम की दौड़ का वीडियो वायरल हो गया. इस दौरान मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद थी. 

अधिकारी बने 'धावक'

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चॉपर जैसे ही श्री कृष्ण पांडेय स्कूल में लैंड हुआ, जिले के दो आला अधिकारी (डीएम और एसपी) तेजी से दौड़ पड़े. जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्सना दौड़कर अपनी गाड़ी में बैठीं. उनका मकसद मुख्यमंत्री को श्रद्धांजलि सभा स्थल तक जल्द से जल्द पहुंचाना था. सीएम के फ्लीट के आगे 'पीटी उषा की तरह' सड़क पर दौड़ लगाते जिलाधिकारी का यह वीडियो लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है. 

सुरक्षा व्यवस्था थी चाक-चौबंद

मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर बस्ती में सुरक्षा व्यवस्था काफी सख्त थी. अधिकारी सुरक्षा की तैयारियों में लगे थे. इसी बीच मुख्यमंत्री के उतरते ही उन्हें सभा स्थल तक ले जाने की जल्दी में डीएम और एसपी ने दौड़ लगा दी. 

