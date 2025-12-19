scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बरेली हिंसा: विवादित नारा लगाने वाले आरोपी की याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट ने की खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली दंगे के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है. अदालत ने विवादित नारे को भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा बताया और इसे सशस्त्र विद्रोह के लिए उकसाने वाला माना.

Advertisement
X
आरोपी ने जमानत के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था (File Photo: ITG)
आरोपी ने जमानत के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था (File Photo: ITG)

इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की सिंगल बेंच ने बरेली दंगे के आरोपी रेहान की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. याचिकाकर्ता पर 'आई लव मोहम्मद' जुलूस के दौरान विवादित नारे लगाने का आरोप है. कोतवाली पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के बाद आरोपी ने राहत के लिए याचिका दायर की थी. 

कोर्ट ने अपने 9 पेज के फैसले में नारे को भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा माना है. यह मामला लोगों को सशस्त्र विद्रोह के लिए उकसाने और कानून के शासन को चुनौती देने से जुड़ा है.

हाईकोर्ट ने अपने फैसले के पैराग्राफ 12 में कहा, "'गुस्ताख ए नबी की एक सजा, सिर तन से जुदा' का नारा देश की अखंडता को चुनौती है." कोर्ट के मुताबिक यह नारा न केवल धारा 152 बीएनएस के तहत दंडनीय है, बल्कि यह लोगों को सशस्त्र विद्रोह के लिए उकसाता है. जस्टिस देशवाल ने मौलाना तौकीर रजा के सहयोगी रेहान पर लगे इस आरोप को इस्लाम के मूल सिद्धांतों के भी खिलाफ बताया है. 

सम्बंधित ख़बरें

पुलिस ने आरोपियों को दौड़ाकर पकड़ा. (Photo: Representational)
एक कॉलगर्ल के साथ पकड़े गए पांच लड़के... होटल के कमरे में मिलीं दवाइयां
groom react on allegations of demanding dowry by bride (Photo - ITG)
'दुल्हन ने मोटा कहकर शादी तोड़ी', आगरा में 20 लाख दहेज के आरोप पर बोला दूल्हा
बारात घर में सजा रह गया मंडप और स्टेज. (Photo: Screengrab)
फेरों से पहले दहेज की डिमांड... ब्रेजा कार और 20 लाख पर अड़ा दूल्हा, टूट गई शादी
दोनों बच्चे घर के इकलौते भाई-बहन थे.(Photo: Representational)
बरेली में रफ्तार का कहर, कार ट्रॉली से टकराई, दो की मौत, छह घायल
Bulldozer action continues in Bareilly on second day
बरेली में दूसरे दिन भी बुलडोजर एक्शन जारी, बारात घर ध्वस्त

वकीलों की दलीलें और अंतिम फैसला...

सुनवाई के दौरान याची के अधिवक्ता अखिलेश कुमार द्विवेदी ने जमानत मंजूर करने की अपील की थी. वहीं, जमानत का विरोध करते हुए एडिशनल एडवोकेट जनरल अनूप त्रिवेदी और अपर शासकीय अधिवक्ता नितेश श्रीवास्तव ने कड़े तर्क रखे. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: एक कॉलगर्ल के साथ पकड़े गए पांच लड़के... होटल के कमरे में मिलीं दवाइयां, बरेली में छापा पड़ा तो मची अफरा-तफरी

कोर्ट ने दोनों पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद पाया कि याचिकाकर्ता पर गंभीर आरोप हैं. इसके बाद, कोर्ट ने तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आरोपी रेहान की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    IPL
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement