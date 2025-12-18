scorecardresearch
 
एक कॉलगर्ल के साथ पकड़े गए पांच लड़के... होटल के कमरे में मिलीं दवाइयां, बरेली में छापा पड़ा तो मची अफरा-तफरी

यूपी में बरेली पुलिस ने बड़े सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है. पुलिस का कहना है कि छापेमारी के दौरान एक कॉलगर्ल और पांच युवकों को अरेस्ट किया गया हैै. इस दौरान होटल और फ्लैट से भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री के साथ कैश और मोबाइल बरामद किए गए हैं. कुछ दवाइयां भी मिली हैं.

पुलिस ने आरोपियों को दौड़ाकर पकड़ा. (Photo: Representational)
पुलिस ने आरोपियों को दौड़ाकर पकड़ा. (Photo: Representational)

उत्तर प्रदेश के बरेली में पुलिस ने छापेमारी कर सेक्स रैकेट पकड़ा है. दरअसल, पुलिस को सूचना मिली थी कि एक होटल में जिस्मफरोशी का धंधा चल रहा है. पुलिस ने टीम बनाकर होटल पर छापा मारा. इस दौरान पुलिस ने एक लड़की को पकड़ लिया. वहीं उसके साथ 6 अन्य लोगों को भी अरेस्ट किया गया है. इनमें गोलीकांड का एक आरोपी भी शामिल है. लड़की के साथ पकड़े गए पांचों युवकों को गिरफ्तार कर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है.

बारादरी थाना क्षेत्र के महेंद्रनगर कॉलोनी के एक फ्लैट में देह व्यापार का धंधा चल रहा था. पिछले लंबे समय से पुलिस को इसकी जानकारी मिल रही थी. टीम बनाकर पुलिस ने रात में छापा मारा तो पूरी कहानी सामने आ गई. छापेमारी के दौरान जब पुलिस फ्लैट पर पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद था. जैसे ही पुलिस ने छापा मारा, फ्लैट के अंदर अफरा-तफरी मच गई. होटल के कमरों से निकलकर लोग भागने लगे.

गेट पर तैनात पुलिसकर्मियों ने एक-एक कर सभी को गिरफ्तार कर लिया. पूरी कॉलोनी में अफरा तफरी मच गई. एक के बाद एक होटल के अलग-अलग कमरों से पांच लड़कों को पकड़ा गया. इस मामले में कॉलगर्ल ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि जिस्मफरोशी के धंधे को आगे बढ़ाने के लिए बाइपास को पॉइंट बनाया हुआ था. यहां पर वह इशारों से लोगों को फंसाती थी और फिर होटल ले जाती थी.

गोलीकांड का आरोपी गिरफ्तार

इस मामले में गोलीकांड का आरोपी भी अरेस्ट हुआ है. पुलिस ने पहले से ही प्लानिंग बनाकर होटल को घेर लिया था. आरोपियों को मौके पर ही दबोच लिया गया. हालांकि कुछ ने भागने की भी कोशिश की, लेकिन वे पकड़े गए.

इस मामले में थाना अध्यक्ष धनंजय सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में बिचपुरी निवासी रोहित ठाकुर शामिल है, जो पीलीभीत बाइपास गोलीकांड में भी शामिल रह चुका है. इसके अलावा सोनू, बसंत, अभय विक्रम, सुधांशु और एक कॉलगर्ल को अरेस्ट किया गया है.

छापेमारी के दौरान होटल के कमरों से भारी मात्रा में आपत्तिजनक चीजें भी मिली हैं. इसमें कुछ दवाइयां भी शामिल हैं. तलाशी के दौरान पुलिस ने फ्लैट से छह मोबाइल, 4100 रुपये कैश और कई आपत्तिजनक चीजें बरामद कीं. ये सभी चीजें सील कर आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया.

