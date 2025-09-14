scorecardresearch
 

UP: पहले पूछी जाति फिर युवक को जड़ दिया थप्पड़, सब इंस्पेक्टर पर गिरी गाज

बरेली के सिरौली थाने में सब इंस्पेक्टर की दबंगई सामने आई है. मोबाइल चोरी की शिकायत दर्ज कराने आए युवक की पहले जाति पूछी और फिर थप्पड़ मार दिया. वीडियो सामने आते ही एसएसपी अनुराग आर्य ने सब इंस्पेक्टर सत्येंद्र सिंह यादव को निलंबित कर दिया. पुलिस ने कहा कि मामले की जांच चल रही है और दोषी पाए जाने पर आगे सख्त कार्रवाई होगी.

एसपी ने पुलिसकर्मी को किया सस्पेंड (Photo: Screengrab)
एसपी ने पुलिसकर्मी को किया सस्पेंड (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के बरेली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. सिरौली थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर सत्येंद्र सिंह यादव एक युवक को थप्पड़ जड़ते हुए नजर आ रहे हैं. आरोप है कि दरोगा ने मोबाइल चोरी की शिकायत लेकर थाने पहुंचे युवक से पहले उसकी जाति पूछी और फिर गुस्से में थप्पड़ मार दिया. 

एसपी ने आरोपी एसआई को किया सस्पेंड

वीडियो सामने आते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया. एसएसपी अनुराग आर्य ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी एसआई सत्येंद्र सिंह को निलंबित कर दिया. जानकारी के अनुसार, पीड़ित युवक का नाम शीशपाल है जो संग्रामपुर गांव का रहने वाला है. 

गुरुवार को वह मोबाइल चोरी की शिकायत लेकर सिरौली थाने पहुंचा था. आरोप है कि थाने के गेट पर तैनात एसआई ने पहले उससे आने का कारण पूछा और फिर उसकी जाति जानने के बाद आपा खो बैठे. गुस्से में दरोगा ने युवक के बाल पकड़कर थप्पड़ मार दिए और उसे 'नशेड़ी' कहकर अपमानित किया.

बताया जा रहा है कि एसआई सत्येंद्र सिंह यादव लंबे समय से सिरौली थाने में तैनात थे. हाल ही में उन्हें हेड कांस्टेबल से दरोगा पद पर पदोन्नति मिली थी. दो महीने पहले उनका तबादला मुरादाबाद हो गया था, लेकिन वह अभी तक सिरौली थाने में ही ड्यूटी कर रहे थे.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

मामले में क्षेत्राधिकारी अजय कुमार ने बताया कि सिरौली थाने में सब इंस्पेक्टर द्वारा एक युवक को थप्पड़ मारने का मामला संज्ञान में आया है. वीडियो भी वायरल हुआ है, वीडियो को देखते हुए एसएसपी बरेली ने तत्काल उपनिरीक्षक सत्येंद्र सिंह को निलंबित कर दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

स्थानीय लोगों ने घटना पर नाराजगी जताई है और आरोपी दरोगा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि मामले की जांच निष्पक्ष रूप से की जाएगी और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी.

 

