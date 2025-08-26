बरेली: हनी ट्रैप में फंसाकर लोगों से ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश... छात्रा समेत 5 गिरफ्तार

बरेली में लोगों को मीठी-मीठी बातों में फंसा कर लाखों रुपए ऐंठने वाले हनी ट्रप गैंग का पुलिस ने खुलासा किया है. मामले में जानकारी देते हुए एसपी सिटी मानुष पारीक ने बताया कि इस गैंग ने एक शादीशुदा युवक को जाल में फंसाकर पहले 30 हजार रुपये वसूल कर लिए और सोने की अंगूठी हड़प ली. उसके बाद 5 लाख रुपये की रंगदारी मांगने लगे.

गैंग का जाल इतना मजबूत था कि इंटरमीडिएट की छात्रा को हनी ट्रैप के लिए इस्तेमाल किया गया. हालांकि, आरोपी 5 लाख रुपये युवक से वसूलने वाले ही थे कि मामला पुलिस तक पहुंच गया. जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गैंग के सदस्य को गिरफ्तार कर लिया.

लोगों को जाल में ऐसे फंसाते थे आरोपी

पुलिस ने बताया कि इज्जतनगर के रहपुरा चौधरी निवासी अमित राठौर इस गैंग का शिकार हुए हैं. पीड़ित ने पुलिस को बताया कि उसका परिचित, जो कैटरिंग का काम करता है. उसी ने एक छात्र का मोबाइल नंबर उसे दिया. फोन नंबर मिलने के बाद पीड़ित अमित से छात्रा मीठी-मीठी बातें करने लगी. धीरे धीरे बातचीत अधिक होने लगी. ऐसे में अमित ने छात्रा को मिलने के लिए बुलाया.

जिसके बाद दोनों मिलने के लिए सिटी स्टेशन रोड के चर्चित होटल में पहुंचे. जहां छात्रा ने अमित की अश्लील फोटो और वीडियो बना ली. गैंग में शामिल छात्रा ने पुलिस को बताया है कि उसके पिता बाजार में कपड़ों की फेरी लगाते हैं. जिससे से परिवार का पालन पोषण होता है.

छात्रा के रिश्तेदार बनकर पहुंचे आरोपी

आरोपियों ने पुलिस को बताया कि 17 अगस्त को मुलाकात का झांसा देकर सिटी स्टेशन रोड स्थित एक होटल में अमित को बुलाया गया. जहां एक आरोपी छात्रा का मामा और दूसरा आरोपी भाई बनकर होटल पहुंचा. जिसके बाद दोनों ने होटल के कमरे में छात्रा और अमित को पकड़ लिया. यहीं से इस गैंग का पूरा खेल शुरू हो गया.

आरोपियों ने अमित से कुछ रुपए तुरंत ही वसूल लिए. इसके बाद उस पर दबाव बनाकर रंगदारी मांगनी शुरू कर दी गई. पैसे नहीं देने पर युवक के फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई. साथ ही उसे जबरन अपनी स्कॉर्पियो में लेकर गए और चलती गाड़ी में उससे कुछ पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर कराए फिर 5 लाख की रंगदारी मांगने लगे.

पीड़ित ने पुलिस को बताया कि अमित ने मौके पर ही 15 हजार रुपये नकद, 15 हजार रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर और अपनी सोने की अंगूठी सौंप दी. इसके बाद भी गैंग लगातार 5 लाख रुपये की रंगदारी मांगता रहा. जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

गैंग ने छात्रा को बनाया था हथियार

पूरे गैंग ने एक छात्रा को अपना हथियार बनाया था. छात्रा इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रही है और बदायूं की रहने वाली है. वहीं, गैंग में गिरफ्तार हुए गुड्डू बंजारा उर्फ शकील अहमद पुत्र जमीन अहमद, निवासी रहपुरा चौधरी, जो रेता-बजरी का कारोबार करता है. अवधेश पुत्र रामलडैते, निवासी हार्टमैन, जो सिद्धि विनायक कॉलेज में नौकरी करता है. आकाश पुत्र नरेश कुमार, निवासी सीबीगंज का गोविंदापुर, कैटरिंग का कार्य करता है. मिथलेश गंगवार पुत्र तुलाराम गंगवार, निवासी कैलाशपुरम सुर्खा प्रेमनगर सिद्धि विनायक कॉलेज में एडमिन की नौकरी करता है‌.

