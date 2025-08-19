scorecardresearch
 

Feedback

मुरादाबाद में हनी ट्रैप गैंग का पर्दाफाश... UP पुलिस का कॉन्स्टेबल समेत 3 गिरफ्तार

मुरादाबाद के कटघर थाना पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग का खुलासा करते हुए यूपी पुलिस के एक कांस्टेबल, एक महिला और उसके साथी को गिरफ्तार किया है.

Advertisement
X
पुलिस गिरफ्त में हनी ट्रैप के आरोपी. (Photo: Jagat Gautam/ITG)
पुलिस गिरफ्त में हनी ट्रैप के आरोपी. (Photo: Jagat Gautam/ITG)

मुरादाबाद के कटघर थाना पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग का खुलासा करते हुए यूपी पुलिस के एक कांस्टेबल, एक महिला और उसके साथी को गिरफ्तार किया है. जबकि इस मामले में चौथा आरोपी अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं.

गिरफ्तार आरोपियों में एक का नाम रिज़वान है, जो मुरादाबाद में यूपी-112 पर कांस्टेबल के पद पर तैनात था. पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी महिला के साथ मिलकर हनी ट्रैप के जरिए लोगों को फंसाता था.

सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने पीड़ित युवक की महिला के साथ आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया. ब्लैकमेलिंग के दौरान गैंग ने अलग-अलग खातों में 35 हजार रुपये ट्रांसफर कराए. इतना ही नहीं, आरोपी लगातार 5 लाख रुपये की और डिमांड कर रहे थे व धमकी दे रहे थे.

सम्बंधित ख़बरें

PHC official Danish on Run
वीजा रैकेट, हनी ट्रैप और मनी ट्रेल... ऐसे खुली पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारी की पोल, दो गिरफ्तार 
आरोपी के खाते से 1 करोड़ मिले. (Photo: Brijesh Doshi/ITG)
3 महीने तक 'डिजिटल अरेस्ट' कर महिला डॉक्टर से ठगे 19 करोड़, सूरत से आरोपी गिरफ़्तार 
two women looking at the mobile
वीडियो कॉल कर दो महिलाओं से उतरवाए कपड़े, डिजिटल अरेस्ट में जांच के नाम पर बनाया बेवकूफ 
DM ऑफिस में न्याय की गुहार लगाने पहुंची महिला. (Photo: Screengrab)
बाराबंकी: चूहा मार दवा लेकर DM ऑफिस पहुंच गई महिला... लगाई न्याय की गुहार 
गलत दावे के साथ वीडियो वायरल
फैक्ट चेक: बंदरों को खाना खिलाते वाराणसी के पुलिस वालों का बताया जा रहा ये वीडियो AI से बना है 

यह भी पढ़ें: PAK कैसे हनी ट्रैप या पैसे का लालच देकर तैयार करता है जासूस? आंखें खोलने वाले हैं ये पांच केस

पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए गैंग के तीन सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि चौथे आरोपी की तलाश जारी है. एसपी सिटी मुरादाबाद, कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि संभल के रहने वाले व्यक्ति ने शिकायत की थी कि उसको जाल में फंसा कर पैसे वसूले गए. 

Advertisement

साथ ही आरोपियों की तरफ से और रुपये की डिमांड की गई. पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज करते दो पुरुष, एक महिला को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार लोगों में एक का नाम फैजल है. जबकि दूसरे के नाम रिजवान है. रिजवान यूपी पुलिस में कांस्टेबल है. वहीं, तीसरी आरोपी महिला है. 

आरोपियों की तरफ से पीड़ित से 5 लाख रुपये की डिमांड की गई थी और नहीं देने पर फर्जी रेप केस में फंसाने की धमकी दी गई थी. फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement