मुरादाबाद में हनी ट्रैप गैंग का पर्दाफाश... UP पुलिस का कॉन्स्टेबल समेत 3 गिरफ्तार

मुरादाबाद के कटघर थाना पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग का खुलासा करते हुए यूपी पुलिस के एक कांस्टेबल, एक महिला और उसके साथी को गिरफ्तार किया है. जबकि इस मामले में चौथा आरोपी अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं.

गिरफ्तार आरोपियों में एक का नाम रिज़वान है, जो मुरादाबाद में यूपी-112 पर कांस्टेबल के पद पर तैनात था. पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी महिला के साथ मिलकर हनी ट्रैप के जरिए लोगों को फंसाता था.

सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने पीड़ित युवक की महिला के साथ आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया. ब्लैकमेलिंग के दौरान गैंग ने अलग-अलग खातों में 35 हजार रुपये ट्रांसफर कराए. इतना ही नहीं, आरोपी लगातार 5 लाख रुपये की और डिमांड कर रहे थे व धमकी दे रहे थे.

पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए गैंग के तीन सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि चौथे आरोपी की तलाश जारी है. एसपी सिटी मुरादाबाद, कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि संभल के रहने वाले व्यक्ति ने शिकायत की थी कि उसको जाल में फंसा कर पैसे वसूले गए.

साथ ही आरोपियों की तरफ से और रुपये की डिमांड की गई. पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज करते दो पुरुष, एक महिला को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार लोगों में एक का नाम फैजल है. जबकि दूसरे के नाम रिजवान है. रिजवान यूपी पुलिस में कांस्टेबल है. वहीं, तीसरी आरोपी महिला है.

आरोपियों की तरफ से पीड़ित से 5 लाख रुपये की डिमांड की गई थी और नहीं देने पर फर्जी रेप केस में फंसाने की धमकी दी गई थी. फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

