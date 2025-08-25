scorecardresearch
 

भदोही में हनी ट्रैप गैंग का भंडाफोड़, महिला सहित 3 आरोपी गिरफ्तार, BJP नेता को फांसने के लिए रची थी साजिश

भदोही पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग के तीन आरोपियों को महिला सहित गिरफ्तार किया. महिला ने भाजपा नेता और अधिवक्ता के खिलाफ गैंगरेप का आरोप लगाया था, लेकिन जांच में मामला फर्जी निकला. यह गैंग प्रॉपर्टी विवाद में लोगों को फंसाने के लिए सक्रिय था. आरोपियों को जेल भेजा गया है और आगे की जांच जारी है.

हनी ट्रैप गैंग का भंडाफोड़, महिला समेत तीन गिरफ्तार (Photo: Screengrab)
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में हनी ट्रैप गैंग का भंडाफोड़ हुआ है. पुलिस ने महिला सहित गैंग के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. मामला गोपीगंज थाना क्षेत्र का है, जहां अयोध्या की एक महिला ने बीजेपी नेता वीरेंद्र शुक्ला और अधिवक्ता प्रवेश तिवारी के खिलाफ गैंग रेप का आरोप लगाया था.

पुलिस जांच में पता चला कि यह पूरा मामला फर्जी था. एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि वीरेंद्र शुक्ला और उनके भाई के बीच प्रॉपर्टी का विवाद था. आरोपी सुशील दुबे और उनके साथियों ने महिला के माध्यम से फर्जी आरोप लगाकर भाजपा नेता और अधिवक्ता को फंसाने की साजिश रची थी.

हनी ट्रैप गैंग का भंडाफोड़

जांच में मोबाइल और व्हाट्सएप के क्लू मिले हैं, जिससे साफ हुआ कि आरोपी लगातार संपर्क में थे और सोशल मीडिया पर पोस्ट करके पीड़ित पक्ष पर दबाव बना रहे थे. गैंग महिलाओं का इस्तेमाल कर लोगों को अपना शिकार बनाता और पैसों की वसूली करता था.

तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया

इस घटना पर एसपी ने बताया कि तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है. एक आरोपी अभी फरार है, पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है. मामले की आगे की जांच जारी है और अन्य लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं.

