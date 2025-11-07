scorecardresearch
 

Feedback

दूध में नशीली दवा और बंधे हाथ-पैर... 57 साल के डॉक्टर की पत्नी का बिजली मिस्त्री से अफेयर, सन्न कर देगी बरेली की ये कहानी

बरेली से आई यह कहानी दहला देने वाली है. यहां रहने वाले 57 साल के डॉक्टर की पत्नी का अफेयर 47 साल के बिजली मिस्त्री यानी इलेक्ट्रिशियन से चल रहा था. जब डॉक्टर को ये कहानी पता चली तो विरोध किया. इस पर डॉक्टर की पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति को ही रास्ते से हटाने का प्लान बना डाला.

Advertisement
X
पति को दूध में दी नशीली दवा, प्रेमी को पिलाई शराब. (Photo: Representational)
पति को दूध में दी नशीली दवा, प्रेमी को पिलाई शराब. (Photo: Representational)

ये कहानी बरेली के सुभाषनगर की है. यहां रहने वाले 57 साल के डॉक्टर विशाल चंद्र सक्सेना ने पुलिस से शिकायत कर जो बातें कहीं हैं, वो दहला देने वाली हैं. विशाल रिटायर्ड डॉक्टर हैं. उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी का एक बिजली मिस्त्री के साथ चार साल से अफेयर चल रहा है. जब उन्हें इस बारे में पता चला तो पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर साजिश रच दी. डॉक्टर का आरोप है कि पत्नी ने उन्हें दूध में नशीली दवा मिलाकर दे दी, घर के सीसीटीवी बंद कर दिए और हत्या से पहले बिजली मिस्त्री प्रेमी को शराब पिलाई. किस्मत अच्छी थी कि जान बच गई.

57 वर्षीय डॉक्टर विशाल चंद्र सक्सेना पेशे से नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं. बरेली के सुभाषनगर इलाके में उनकी आलीशान कोठी है, जहां वे अपनी पत्नी शिखा सक्सेना के साथ रहते थे. सब कुछ सामान्य दिखता था- पर इस रिश्ते में दरार तब आई, जब डॉक्टर को शक हुआ कि उनकी पत्नी का किसी और से संबंध है.

डॉक्टर को पता चला कि उनकी पत्नी शिखा का 47 वर्षीय बिजली मिस्त्री सौरभ सक्सेना के साथ अफेयर है. दोनों के बीच चार साल से अफेयर था. शिखा ने अपने प्रेमी सौरभ सक्सेना के साथ मिलकर डॉक्टर पति की हत्या की साजिश रच डाली. 28 अक्टूबर की रात थी. सब कुछ पहले से तय था. सौरभ सक्सेना डॉक्टर के घर में दाखिल हुआ. सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए, ताकि किसी को भनक न लगे.

सम्बंधित ख़बरें

चाकू मारकर पत्नी की कर दी हत्या. (Photo: Representational)
पत्नी का किसी से अफेयर है, इसी शक में पति ने चाकू से कर दी हत्या 
Man beaten to death
सरहज से अफेयर...बौखलाए साले ने जीजा को खंभे से बांधा, इतना पीटा कि मार डाला...  
38 साल की महिला पर यौन उत्पीड़न का आरोप. (Photo: Representational)
'वो बेटे का उत्पीड़न करती थी...' 19 साल का लड़का और महिला की कहानी 
जहरीली गैस से मौत. (Photo: Representational)
लव अफेयर या कुछ और? बिजनौर में पेड़ से लटके मिले युवक-युवती के शव 
Deceased Dalchand Ahirwar (file photo)
'मेरे जैसा धोखा किसी को मत देना', मकान मालिक से पत्नी के अफेयर पर टूटा पति, दी जान 
Advertisement

यह भी पढ़ें: 'वो बेटे का यौन उत्पीड़न करती थी...' 19 साल का लड़का और 38 साल की महिला के अफेयर की कहानी

उस रात डॉक्टर को पत्नी शिखा ने दूध का गिलास दिया. लेकिन उस दूध में नशीली गोलियां मिली थीं. दूध पीने के बाद डॉक्टर विशाल बेहोश हो गए. इसके बाद सौरभ और शिखा ने उनके हाथ-पैर बांध दिए. दोनों हत्या की तैयारी में थे. गले में फंदा डालने की कोशिश हो रही थी. लेकिन तभी डॉक्टर की किस्मत ने करवट ली.

डॉक्टर विशाल ने पुलिस को बताया कि कुछ समय बाद उन्हें होश आ गया. उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी और उसका प्रेमी जश्न में थे. पत्नी शिखा ने प्रेमी सौरभ को शराब पिलाई. सौरभ पर शराब का नशा इतना चढ़ गया कि सौरभ खुद कुर्सी पर लुढ़क पड़ा. इसी बीच पत्नी बाथरूम चली गई. इसी मौके का फायदा उठाकर डॉक्टर विशाल किसी तरह खुद को छुड़ाने में कामयाब हुए. वो किसी तरह घर से बाहर भाग निकले. उनकी हालत खराब थी, शरीर पर रस्सियों के निशान थे. पड़ोसियों के सीसीटीवी में उन्हें भागते देखा गया है. जब उन्होंने आपबीती पुलिस को बताई तो सभी दंग रह गए.

यह भी पढ़ें: पत्नी का किसी से अफेयर है... इसी शक में पति ने चाकू से कर दी हत्या... फिर खुद को भी किया घायल

Advertisement

डॉक्टर की कोठी के सारे सीसीटीवी बंद थे. हत्या की साजिश से पहले ही बिजली मिस्त्री प्रेमी ने सारे कैमरे डिसेबल कर दिए थे. हालांकि, पड़ोसी के घर के बाहर लगे कैमरे में वीडियो मिला, जिसमें डॉक्टर मदद के लिए भागते दिख रहे थे. वही वीडियो पुलिस के लिए सबसे बड़ा सबूत बना. शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की तो मौके पर पहुंचकर जायजा लिया गया. पुलिस ने डॉक्टर के घर से रस्सी, टेप और चाकू बरामद किया है, जो हत्या में इस्तेमाल होने वाले थे.

फरार हैं दोनों आरोपी, पुलिस कर रही तलाश

इस मामले में डॉक्टर विशाल चंद्र सक्सेना ने अपनी पत्नी शिखा और उसके प्रेमी सौरभ के खिलाफ केस दर्ज कराया है. फिलहाल दोनों आरोपी फरार हैं. पुलिस की कई टीमें उनकी तलाश में जुटी हुई हैं. एसपी सिटी मानुष पारीक ने कहा कि जांच की जा रही है. जांच-पड़ताल में जो भी सामने आएगा, उसको लेकर कार्रवाई होगी. बरेली शहर का ये हाई-प्रोफाइल फैमिली से जुड़ा मामला है, जिसको लेकर सनसनी फैल गई है.

मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर विशाल ने कहा कि 28 तारीख की रात मेरी पत्नी ने दूध में नशीली दवा मिलाकर मुझे बेहोश कर दिया. जब होश आया तो हाथ-पैर बंधे थे. मेरा गला घोंटने की तैयारी थी. लेकिन उसी वक्त उसका प्रेमी शराब के नशे में हो गया, तभी मुझे मौका मिला और मैं भाग निकला. डॉक्टर ने कहा कि मेरी पत्नी और उसके बिजली मिस्त्री प्रेमी के बीच अफेयर चार साल से है. पुलिस का कहना है कि जैसे ही दोनों आरोपी पकड़े जाएंगे, पूरे मामले की परतें और खुलेंगी. फिलहाल, बरेली की इस साजिश की कहानी ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव लाइव
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement