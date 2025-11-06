scorecardresearch
 

'वो बेटे का यौन उत्पीड़न करती थी...' 19 साल का लड़का और 38 साल की महिला के अफेयर की कहानी

यह कहानी कर्नाटक के चिक्कबल्लापुर के एक गांव की है. 19 साल का लड़का 38 साल की तलाकशुदा महिला के साथ अफेयर में था. लड़के के परिवार का आरोप है कि महिला बेटे का यौन शोषण करती थी. उसे धमकाती और उससे चोरियां करवाती थी. इसी दबाव और डर के बीच उसने खुदकुशी कर ली, जिससे अब पूरा मामला सनसनी और सवालों के बीच खड़ा है.

38 साल की महिला पर यौन उत्पीड़न का आरोप. (Photo: Representational)
38 साल की महिला पर यौन उत्पीड़न का आरोप. (Photo: Representational)

चिक्कबल्लापुर जिले के गांव मूडाचिंतलहल्ली में ऐसी घटना हुई, जिसने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया. 19 साल के निखिल कुमार की मौत ने सिर्फ उसके परिवार को ही नहीं, बल्कि गांववालों को भी सन्न कर दिया है. दरअसल, निखिल का 38 साल की महिला के साथ अफेयर था. निखिल के परिजनों का आरोप है कि महिला उनके बेटे का यौन उत्पीड़न करती थी. उससे चोरी करवाती थी. परेशान होकर निखिल ने खुद की जिंदगी खत्म कर ली.

जानकारी के अनुसार, निखिल साधारण परिवार का बेटा था. उम्र 19 साल. उसी के गांव में रहती थी 38 वर्षीय शारदा, दो बच्चों की मां और तलाकशुदा. गांववालों के मुताबिक, दोनों के बीच करीब दो साल से नजदीकी बढ़ने लगी और यही रिश्ता धीरे-धीरे चर्चा, फिर तनाव और अब त्रासदी में बदल गया.

निखिल के माता-पिता का दावा है कि शारदा ने उनके बेटे को अपनी बातों, इच्छाओं और दबाव में इस कदर जकड़ लिया था कि वह निकल नहीं पा रहा था. उनके अनुसार शारदा अक्सर निखिल को घर से बाहर बुलाती और घंटों लेकर जाती. वह उसे धमकाती कि अगर उसने रिश्ता तोड़ा तो गांव में उसकी बदनामी कर देगी.

यह भी पढ़ें: डॉक्टर, हॉस्पिटल और गर्लफ्रेंड... अफेयर की कहानी पता चली तो भड़क गया लड़की का भाई, चाकू से किया अटैक

Advertisement

परिजनों के मुताबिक, वह शारीरिक संबंध बनाती और यह कहकर रोकती कि कोई बीच में आया तो उसका जीवन बर्बाद कर देगी. इतना ही नहीं, माता-पिता का यह भी कहना है कि उसने निखिल को कुछ चोरी जैसी गतिविधियों में भी शामिल करने की कोशिश की.

बीते दिन निखिल की लाश कचहाल्ली झील के पास पेड़ से लटकती मिली. कोई सुसाइड नोट नहीं… परिजनों का कहना है कि वो अंदर से टूट चुका था. परिवार का कहना है कि वो परेशान था. शारदा उसे छोड़ नहीं रही थी. हमने उसे समझाया भी था. अंत में उसने यह कदम उठा लिया.

निखिल के पिता ने चिंतामणि ग्रामीण पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है. आरोप है कि शारदा ने उनके बेटे का यौन उत्पीड़न किया, मानसिक दबाव डाला और उसे डराकर-धमकाकर इस रिश्ते में बांधे रखा. पुलिस ने मामले को दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. शारदा से पूछताछ की जा सकती है, हालांकि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई. मृतक युवक के घर में मातम पसरा है. फिलहाल इस पूरे मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है.

