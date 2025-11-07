scorecardresearch
 

Feedback

पत्नी का किसी से अफेयर है... इसी शक में पति ने चाकू से कर दी हत्या... फिर खुद को भी किया घायल

महाराष्ट्र के ठाणे से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. एक शख्स ने अवैध संबंधों के शक में अपनी पत्नी की चाकू मारकर हत्या कर दी और फिर उसी चाकू से खुद को भी घायल कर लिया. इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई, जबकि पुलिस ने आरोपी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया है.

Advertisement
X
चाकू मारकर पत्नी की कर दी हत्या. (Photo: Representational)
चाकू मारकर पत्नी की कर दी हत्या. (Photo: Representational)

महाराष्ट्र के ठाणे से दर्दनाक घटना सामने आई है. यहां एक व्यक्ति ने अवैध संबंधों के शक में अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी. इसके बाद खुद को भी चाकू से घायल कर लिया. यह घटना कल्याण तालुका के वरप इलाके की है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी.

एजेंसी के मुताबिक, आरोपी की पहचान 41 वर्षीय संतोष पवाले के रूप में हुई है, जबकि मृतका 40 वर्षीय विद्या बताई जा रही है. दोनों पति-पत्नी वरप क्षेत्र में किराए के मकान में रहते थे. यहां देर रात दोनों के बीच किसी बात को लेकर तीखी बहस हुई. इसी दौरान गुस्से में आकर संतोष ने रसोई में रखा चाकू उठाया और पत्नी पर एक के बाद एक कई वार कर दिए.

पुलिस ने कहा कि जब विद्या की चीखें सुनाई दीं तो आसपास के लोग मौके पर पहुंचे. उन्होंने दरवाजा तोड़कर देखा तो विद्या खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी, जबकि संतोष ने भी उसी चाकू से खुद को घायल कर लिया था. आनन-फानन में दोनों को पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने विद्या को मृत घोषित कर दिया.

सम्बंधित ख़बरें

सिपाही गंभीर हालत में लखनऊ रेफर.(Photo: Siddhartha Gupta/ITG)
अवैध संबंध के शक में सिपाही पर जानलेवा हमला, पुलिस ने तीनों आरोपियों को दबोचा 
पति के खिलाफ महिला ने दर्ज कराई शिकायत
फाइव स्टार होटल, 2 करोड़ की शादी और अवैध संबंध, नोएडा के IPS के खिलाफ थाने पहुंची पत्नी 
Crime scene (representative image)
अवैध संबंध के शक में दामाद बना दरिंदा, ससुराल में पत्नी-ससुर को बेरहमी से मार डाला 
रात 11 बजे किसी और व्यक्ति से फोन पर बात कर रही थी पत्नी. (Photo: Representational)
गैर मर्द से संबंध होने का शक, पत्नी को उस्तरे से गंजा किया, पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश 
लिव इन पार्टनर ने कर दी महिला की हत्या. (Photo: Representational)
जिसके साथ लिव इन में रही महिला, उसी ने उतार दिया मौत के घाट 

यह भी पढ़ें: फाइव स्टार होटल, 2 करोड़ की शादी और अवैध संबंध, नोएडा के IPS के खिलाफ थाने पहुंची पत्नी

Advertisement

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि संतोष को अपनी पत्नी पर अवैध संबंधों का शक था, जिसे लेकर दंपती के बीच पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा था. हत्या के बाद आरोपी ने खुद को मारने की कोशिश की, लेकिन उसकी जान बच गई.

वरप पुलिस ने कहा कि फिलहाल संतोष का इलाज ठाणे शहर के कालवा सिविक अस्पताल में चल रहा है. उसके खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है. पुलिस का कहना है कि जैसे ही आरोपी की तबीयत में सुधार होगा, उसे गिरफ्तार कर आगे की पूछताछ की जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Alinagar MLA
    Gopalganj Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Mokama Election
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Raghopur Election
    Advertisement